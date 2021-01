Raúl García, en El Partidazo de COPE: "La llegada de Marcelino me ha liberado mucho mentalmente"

Entrevistamos en El Partidazo de COPE a Raúl García, el delantero del Athletic y autor de un doblete en la victoria ante el Getafe 5-1, en el último partido de la 20ª jornada de LaLiga Santander. Raúl habló del gran cambio suyo y del equipo con la llegada de Marcelino, que se hizo con el banquillo del Athletic hace dos semanas y ha conseguido cuatro victorias consecutivas, ganando además la Supercopa de España ante el Barcelona: "Me han dicho que llevo 100 goles pero es algo que no me importa. Si me dices cuál es la clave, siento que me he liberado en muchos sentidos y me encuentro mucho mejor. Me importa mucho el rendimiento del grupo, cómo va el club, me meto en la mochila cosas que no dependen de mi y con la llegada de Marcelino me ha ayudado y me he preocupado más de lo que depende de mi".

El delantero reconoció que tiene una manera de ser especial y que lo importante para él es lo que ocurre dentro del terrreno de juego: "Si me importase menos el rendimiento quizá no hubiera conseguido lo que he conseguido. Estoy contento con mi forma de ser, soy incluso tímido".

Sobre su renovación y su final de contrato este verano, dijo que "siempre hablamos de esta situación y se llegará a un acuerdo cuando se tenga que llegar".

Por último, Raúl García también habló del liderato de su ex equipo, el Atlético de Madrid: "El Atleti tiene equipo para ganar LaLiga y está haciendo las cosas bien, me gustaría que la ganara".