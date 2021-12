Quique Sánchez Flores explota contra Figueroa Vázquez tras ser expulsado: "Me expulsan sin haber dicho nada"

Una de las imágenes de la jornada 16 en LaLiga Santander se ha producido al término del Getafe, 0 - Athletic, 0. Quique Sánchez Flores, entrenador del equipo madrileño, se quejó de la última jugada a favor del Getafe, en la que entiende que se comete una falta sobre Aleñá, cerca del área del Athletic, que no se pita, y la contra del equipo bilbaino pudo acabar con un gol a favor del Athletic.

La asistente de Figueroa Vázquez, Guadalupe Porras Ayuso, identifica las protestas, al término del partido, y el árbitro principal muestra la tarjeta roja a un Quique Sánchez Flores que reacciona airado, hasta tal punto que tienen que separale del colegiado.

Quique, en Gol: "Debo calmar mi ira"

Después, en la 'zona flash', según informó Isaac Fouto en El Partidazo de COPE desde el Coliseum Alfonso Pérez, Sánchez Flores se mostró más tranquilo ante los medios de comunicación. Sabe que cualquier crítica desmedida contra el arbitraje podría agravar una sanción que se espera que sea de dos partidos, por lo que no podría sentarse en el banquillo en los dos encuentros restantes para el Getafe en este 2021, ante el Deportivo Alavés y frente a Osasuna.

??? Quique Sánchez Flores, tajante sobre su expulsión:



?? "Me han expulsado sin haber abierto la boca"



?? "Debo calmar mi ira y no debo entrar en eso, pero estamos con las pulsaciones muy altas"



"Debo calmar mi ira, pero es cierto que mi ira entra cuando oigo la palabra 'expulsado', cuando apenas he hablado. No ha habido ningún matiz. A partir de que me siento expulsado, puedo frenar todo lo que vino después", explicó en el micrófono de Gol el entrenador del Getafe, con toco calmado.

"He dicho algo así como 'falta aquí, allí no', algo muy rápido, y a partir de oír expulsado ha habido una reacción que debo evitar. No debo entrar en eso, pero estamos a unas puntuaciones muy altas", razonó. "Se han juntado muchas situaciones, una detrás de otra, que no me han ayudado".

La redacción del acta

El acta arbitral del Getafe - Athletic describe la situación de la siguiente manera: "(Técnico: Enrique Sanchez Flores) Tras finalizar el partido, la árbitro asistente nº1 me comunica que el entrenador debe ser expulsado por entrar en el campo y dirigirse al cuarto árbitro de manera exaltada y a viva voz con los brazos en alto, protestando una decisión nuestra, diciendole: "ha sido falta, ha sido fata". A continuación, se dirigió a la árbitra asistente nº1, protestando reiteradamente y repitiendo las frases anteriores con tono amenazante. Una vez mostrada la roja, se dirigió a mí de manera agresiva, diciendo:"¿por qué me has expulsado?" ," yo no he hecho nada." Tras estos hechos, tuvo que ser sujetado por varios jugadores y miembros del cuerpo técnico en reiterada ocasiones para poder ser retirado del terreno de juego".

No ha habido insultos por parte de Sánchez Flores, el acta refleja que la expulsión viene provocada más por la actitud del entrenador que por las protesta de la falta en sí.