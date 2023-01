Quique Sánchez Flores carga contra su plantilla y el presidente del Getafe antes de visitar al Barcelona

El entrenador del Getafe CF, Quique Sánchez Flores, aseguró que ya ha visitado en otras ocasiones el Camp Nou con el equipo getafense y han logrado estar "de pie", por lo que es "optimista" para la visita de este domingo donde saben lo que se van a "encontrar" ante un FC Barcelona que es capaz de encerrar "a equipos de todos los niveles".

El preparador 'azulón' no esconde que en esta temporada "nunca" han conseguido estar en su "mejor momento". "Nuestras Liga ha sido complicada desde el principio, con un montón de situaciones que tenemos que controlar y gestionar. No estamos siendo el equipo de la temporada pasada y jugamos contra el líder, que más allá de como venga o deje de venir, es el líder, pero puede pasar cualquier cosa y somos optimistas. Ya hemos hecho cosas importantes antes y vamos a intentar lo máximo que podamos hacer", subrayó.

Sánchez Flores apuntó que ante el Valladolid y el pasado fin de semana ante el Espanyol han tenido "dos oportunidades de cambiar la cara a la temporada" y pidió "ser más estrictos internamente". "Llevamos con una situación 'intensita' en lo que va de temporada, pero estamos preparados y trataremos entre los partidos no arrastrar las emociones, ni estar muy arriba cuando ganamos ni muy abajo cuando perdemos", remarcó.

"Me encanta que los jugadores estén plenamente enfocados en cada partido, pero a veces las ganas que tenemos los entrenadores de que las cosas vayan al cien por cien nos aparta de la realidad. Ante el Espanyol, me pareció mucho mejor el primer tiempo cuando lo vi después que en directo. Tenemos que lograr que no nos nublen los resultados ni las circunstancias. Vamos exigiendo muchas cosas, pero todas deben ir en su orden y a su ritmo", prosiguió el exfutbolista.

"LOS PROYECTOS NECESITAN UNIÓN"

"No sabemos contra quien vamos a ganar y contra quien vamos a perder. Si no tenemos la humildad de reconocer que podemos perder contra cualquiera, es que no tenemos los pies en el suelo respecto a la competición a la que jugamos, pero también podemos ganar a cualquiera y a cada escenario al que vayamos, vamos a ir con la sensación de que podemos ganar", agregó el entrenador del Getafe.

Finalmente, este defendió la necesidad de confiar más en los proyectos, pese a que el que comanda "no acaba de despegar". "Nunca he conocido un Getafe más turbulento cuando el equipo está intentando progresar y no da muestras de agotamiento, y me siento plenamente responsable y me siento descorazonado cuando no damos nuestro nivel, pero con tres puntos más no estaríamos hablando de esto", apuntó.

"Tenemos que reflexionar con qué está pasando sobre si la mentalidad sobre el entrenador la cambian tres puntos, yo creo que los proyectos necesitan otras cosas, más unión porque sólo se pueden sacar adelante de forma conjunta. Estamos en una liga de 10 equipos y no veo tanta inestabilidad en ninguno de los otros nueve, algo está pasando", sentenció Sánchez Flores.