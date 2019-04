Quico Catalán: "Lo de hoy ha sido una auténtica vergüenza; el VAR no me lo creo"

El presidente del Levante, Quico Catalán explotó contra el arbitraje tras el Athletic, 3 - Levante, 2, partido de la 30ª jornada de LaLiga Santander.

Al Levante le marcan dos decisiones arbitrales: le anulan un gol a Coke al filo del descanso (que habría sido el 2-1), y hay un penalti en el tiempo de descuento con el que el Athletic suma los tres puntos.

Su presidente lo calificó ante los medios como de "una vergüenza, perdemos el respeto al fútbol. Hay decisiones que ha visto toda España que son garrafales. Yo que soy un defensor del VAR, no me lo creo. No sé si es por las peronas que están dentro del VAR o qué. Es una auténtica vergüenza lo que ha ocurrido en este estadio. Y el árbitro del VAR no lo entiendo, ya ni protocolos ni formas de trabajar. Esto no puede seguir así. Soy el presidente del Levante y tengo que defender a mi cub y no veo otra forma que hacerlo así, más que decirlo públicamente. Hoy me siento avergonzado por decisiones arbitrajes, decisiones del VAR, decisiones de no sé quién... No se puede permitir. Y si me tienen que sancionar 500 partidos, que me sancionen".