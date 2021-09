Sigue este martes desde las 19:30h 'Tiempo de Juego' con el Getafe-Atlético

Getafe, lugar propicio para desatascar el ataque rojiblanco. Reencuentro feliz en San Mamés. Levante-Celta o la urgencia por ganar. Todo ello podrás seguirlo en Tiempo de Juego desde las 19:30 de la tarde con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

GETAFE - ATLÉTICO (19:30 horas)

No hay mejor lugar para que el Atlético deshaga por fin el nudo que le ha alejado del gol en sus últimos dos encuentros en el Wanda Metropolitano. Después de haber alternado dos parejas de delanteros en esos dos partidos sin éxito, todo apunta a que la rotación ofensiva llevaría a Luis Suárez a la punta del ataque de inicio, con la duda de si su acompañante será Griezmann o Correa.

El capitán Jorge 'Koke' Resurrección y los centrocampistas franceses Thomas Lemar y Geoffrey Kondobia se ejercitaron al margen en el último entrenamiento del Atlético de Madrid antes de visitar al Getafe, por lo que serán baja ante los azulones.

El Getafe recibirá al Atlético de Madrid, su peor rival posible, en el peor momento que se le recuerda en mucho tiempo. Las ausencia de Arambarri será cubierta por el portugués Florentino. Míchel, podría cambiar su 5-3-2 por un 4-4-2 más clásico para invertir una tendencia negativa muy peligrosa.





ATHLETIC - RAYO VALLECANO (22:00 horas)

El Athletic se mantiene invicto después de dos victorias y tres empates. Los inesperados Iñigo Lekue y el joven Daniel Vivian y el ya más acreditado Mikel Balenziaga están respondiendo y seguro que estarán en el once si Marcelino no hace rotaciones. Si Marcelino no cree que sus habituales deban tener aún descanso, el once está claro y será el de las últimas jornadas, con el que está muy contento.

El Rayo está protagonizando un excelente inicio de temporada con siete puntos sumados en cinco jornadas y dos victorias por goleada frente a Granada y Getafe. La última, además, vino acompañada del mediático debut del colombiano Radamel Falcao, que marcó un gol y participó en otro.

La presencia del colombiano en el once titular es una de las incógnitas que mantiene Iraola, que podría optar por salir de inicio con él y con Randy Nteka o seguir apostando, de momento, solo por el francés.

San Mamés

LEVANTE - CELTA (22:00 horas)

Levante y Celta se miden este martes en el Ciutat de València con la necesidad para ambos de lograr su primera victoria de la temporada, aunque el cuadro gallego todavía se presenta más necesitado tras haber sumado solo un punto en las primeras cinco jornadas.

El regreso al once de Miramón después de haber sido padre el pasado fin de semana sería una de las novedades, mientras que Rober Pier podría entrar por Duarte en la formación inicial si Paco López mantiene la defensa de cinco jugadores.

Coudet podría agitar de nuevo su once después de que sorprendiera el pasado viernes con su compatriota Augusto Solari en el once. Nolito y Beltrán pueden tener su oportunidad de inicio, y se da por segunda la vuelta del central mexicano Néstor Araujo tras superar las molestias que le impidieron jugar contra el Cádiz.

Ciutat de Valencia





