El Atlético espera un fallo del Barça ante un Villarreal necesitado para meter presión por el título

El Atlético de Madrid insiste con el Girona, al que nunca ha ganado en sus cinco duelos, y con la Liga, en una persecución hoy por hoy aparentemente inalcanzable del liderato del Barcelona, al que retará el sábado en una 'final' que sólo será tal si gana primero este martes.

Si no vence al Girona, que le visita sin Cristhian Stuani, en el Wanda Metropolitano, no habrá opciones por el campeonato. Si no gana el sábado en el Camp Nou al Barcelona, tampoco. Y así sucesivamente. El partido a partido es hoy victoria a victoria, el único camino que le permite creer en una cima de la que aún le separan diez puntos.

No redujo nada el pasado sábado. Superó al Alavés por 0-4, la mejor forma de reponerse de las decepciones precedentes, pero también lo hizo el Barcelona contra el Espanyol, con lo que, con una jornada menos, ya nueve para el cierre del torneo, todo sigue igual.

Los discípulos de Eusebio Sacristán, además, buscarán consolidarse como uno de los mejores equipos de la liga a domicilio. Tan solo el Barcelona (32), el Real Madrid (26) y el Atlético (24) superan los 22 puntos que el Girona ha conseguido lejos de casa hasta la fecha, una cifra que contrasta con su pobre realidad en Montilivi, donde hace más de cinco meses que no gana en la Liga.

Con todo, el conjunto rojiblanco, que a lo largo de este exigente mes de abril se enfrentará a cuatro rivales directos en la lucha por la permanencia (Espanyol, Villarreal, Celta de Vigo y Real Valladolid), afronta la visita a Madrid con la intención de seguir mirando el descenso desde la distancia.

El Espanyol, después de caer en el Camp Nou contra el Barcelona, ansía volver a sumar una victoria, algo que no consigue desde hace justo un mes, frente a un Getafe que espera recomponerse del traspiés de la derrota contra el Leganés para mantener la cuarta plaza de la clasificación.

El cuadro blanquiazul, desde ese triunfo el 2 de marzo contra el Valladolid, ha sumado un empate y dos derrotas. El equipo catalán está a seis puntos de los puestos de descenso; una situación que, pese a no crear ningún tipo de alarmismo, el vestuario desea revertir cuanto antes, porque mirar a la zona alta de la clasificación es el objetivo.

El conjunto madrileño ha podido mantener la cuarta plaza que da acceso a la Liga de Campeones tras las derrotas del Alavés y del Sevilla. Pese a que el discurso que se lanza desde el vestuario es de prudencia y de partido a partido, la ilusión que rodea al equipo azulón es muy grande para estos dos últimos meses de competición.

El Estadio de La Cerámica de un Villarreal necesitado será este martes (21:00 horas) la última parada del Barcelona antes de afrontar su 'semana grande', en la que recibirá al Atlético de Madrid para intentar sentenciar LaLiga y viajará a Manchester para encarrilar los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Villarreal, donde el Barça no ha perdido en sus últimas nueve visitas (6 victorias y 3 empates), parece la plaza ideal para que el técnico, Ernesto Valverde, dé descanso a algunos de sus mejores hombres, empezando por Leo Messi y Luis Suárez.

Si el duelo en tierras castellonenses no parece prioritario para el Barça, líder indiscutible del campeonato con 10 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y 12 sobre el Real Madrid, para el Villarreal el encuentro se antoja vital.

Tras la derrota en Vigo (2-3), el equipo que dirige Javier Calleja se han situado a un punto de la zona de descenso, lo que le obliga a seguir sufriendo y peleando por salvar la categoría, con un calendario complicado.