El fútbol vuelve al Camp Nou; el Alavés mide la fiabilidad del Atlético

Tres días después del no-clásico, el Barcelona recibe al Valladolid en el Camp Nou, en un partido en el que los de Ernesto Valverde recuperan a Gerard Piqué y podría tener unos minutos Ansu Fati, que lleva un mes sin jugar en el primer equipo.

Deportivamente a los azulgrana les ha ido bien el descanso y llegarán al partido frente a los de Sergio González descansados, sobre todo después del exigente encuentro ante el Slavia de Praga en Liga de Campeones.

Ante el Valladolid, Valverde podría tener solo una baja por lesión, la de Samuel Umtiti. El otro jugador con problemas físicos, Sergi Roberto, ya ha participado en algún entrenamiento esta semana.

En el plano deportivo, será baja por sanción Ousmane Dembélé, que cumplirá su segundo partido, después de que ya no pudiera jugar en Ipurua.

Esta ausencia abre la posibilidad de que Ansu Fati pueda disputar algunos minutos este martes, aunque de salida todo parece abonado a que el tridente formado por Leo Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann, sea el que juegue de inicio.

Sergio González, entrenador del equipo blanquivileta, llega sin agobios en la clasificación, aunque, una semana más, no podrá contar con el atacante Sandro, quien ya causó baja en el anterior choque ante el Éibar, ni con el centrocampista Alcaraz y el defensor Javi Sánchez.

El Valladolid llega a esta cita con una importante inyección de moral tras haber sumado una victoria ante el cuadro eibarrés este pasado domingo, que además supuso acabar con la sequía goleadora de los delanteros del equipo -marcó Guardiola- y añadir un plus al buen hacer del canterano Salisu, autor del otro tanto blanquivioleta.

El enfrentamiento ante un rival de la talla del Barcelona implica tener que estar pendientes de más situaciones, entre ellas la capacidad individual de los jugadores azulgranas, de ahí que la defensa tenga que seguir siendo el pilar fundamental de un Valladolid que está adquiriendo un estado idóneo en su funcionamiento.

Diego Simeone recupera el ataque Álvaro Morata-Diego Costa al asalto de la cima de la clasificación y de la fortaleza del Alavés, que sólo ha recibido un gol en sus cinco partidos en casa y que somete a verificación la reacción del equipo rojiblanco en la última semana, con dos triunfos seguidos.

No ganaba dos partidos consecutivos como ahora, con las victorias contra el Bayer Leverkusen (1-0), el pasado martes en la Liga de Campeones, y contra el Athletic Club (2-0), el sábado en la Liga, desde las tres primeras citas de la temporada, mientras aún rebusca el nivel más competitivo y acorde a sus máximas aspiraciones.

Porque el Atlético aún no es el Atlético que se presuponía no hace mucho, con una impresionante pretemporada. Con un equipo "nuevo" como insisten en el vestuario, aún está en construcción, sin la regularidad que estabiliza cualquier bloque, pero con el margen de mejora indudable que le propone entre los favoritos para todo.

Enfrente estará el Alavés, que gana enteros en su feudo. Los albiazules regresan al coliseo vitoriano después de sufrir una dura derrota ante el Villarreal (4-1), que supuso un castigo mayor de lo que mereció el equipo 'babazorro' en el estadio de La Cerámica.

Los de Asier Garitano necesitan recuperar sensaciones en su cancha, en la que sólo han recibido un gol, del Sevila en la cuarta jornada y que derivó en la única derrota como local.

El técnico bergarés no podrá contar con Rodrigo Ely, pero sí con Tomás Pina, que ya está recuperado de su lesión muscular, pero no saldrá de inicio en un equipo que no cambiará mucho respecto al de las últimas jornadas.