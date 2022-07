El presidente del Celta llama a Denis Suárez "mentiroso" y pide perdón por haber fichado a Santi Mina

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, acusó este jueves al centrocampista Denis Suárez de "traicionar" al club con su "campaña de desprestigio", y avanzó que el jugador no va a salir gratis "bajo ningún concepto". "Lleva un año haciendo una gran campaña de desprestigio contra el club en todas sus redes sociales, en informaciones no confirmadas, en opiniones que hablan de su círculo cercano", denunció el máximo accionista de la entidad celeste.

Mouriño dijo que la postura del exfutbolista del Barcelona está afectando "muchísimo" a la imagen del club, por eso buscaron una salida beneficiosa para ambas partes presentándole hasta cuatro ofertas de otros clubes. "Denis cobra una verdadera millonada en el Celta", explicó el dirigente celeste, que avanzó que uno de los clubes interesados en fichar a Denis estaba dispuesto a pagarle "12 millones de euros netos en tres años".

"Rechazó esta oferta por perjudicar al Celta. Bajo ningún concepto voy a aceptar su chantaje", insistió el presidente del equipo vigués, para quien la decisión del jugador sólo tiene un objetivo: salir con la carta de libertad del club gallego. "Le hemos pasado cuatro ofertas de clubes y alguno le pagaba más que aquí, pero las rechazó todas", ha insistido. "A un equipo de Champions le pidió una barbaridad de dinero para no cerrar la operación, sabiendo que a nosotros esa operación nos beneficiaba", explicó.

Aclaró que Denis Suárez"en ningún momento" ha sido apartado del equipo como denunció ante la Asociación de Jugadores Españoles (AFE): "Desayuna y come con el equipo, entrena con sus compañeros y cuando hay que preparar el partido es cuando no participa. Él hace más del 70 por ciento al igual que sus compañeros, pero se hace la víctima. Y le ha ido bien". Por último, descartó la posibilidad de solucionar las diferencias con Denis Suárez porque "ha traicionado al Celta, lleva un año mintiendo y eso no lo permitiré nunca. El primer partido de Liga iré a Balaídos con la cabeza alta porque creo que hemos tomado las decisiones correctas".

Carlos Mouriño, sobre Santi Mina: "Pido disculpas, ahí el que fallé fui yo"

El presidente del Celta de Vigo no solo ha hablado de Denis Suárez en su comparecencia ante los medios de comunicación de este jueves, también de Santi Mina. El delantero, que regresó en 2019 al equipo vigués tras su paso por el Valencia. "Con la ilusión de aquella operación retorno me equivoqué. Pido disculpas, porque ahí el que fallé fui yo", ha afirmado Carlos Mouriño.

El futbolista fue condenado a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual a principios del pasado mes de mayo. "Santi Mina y sus abogados nos convencieron cuando lo fichamos de que no había pasado nada y que sería inocente. Mientras no haya sentencia firme debemos respetar sus derechos. Si le rescindimos, le premiamos y condicionamos el equipo por el tope salarial", ha señalado.

El jugador volvió este verano a entrenarse en las instalciones viguesas tras verse obligado el Celta a "asumir su presencia". Pero la dirección deportiva del club gallego sólo le permite realizar la primera parte del entrenamiento con sus compañeros, ya que luego es obligado a realizar trabajo individual con uno de los ayudantes de Eduardo 'Chacho' Coudet. Mouriño ha confirmado que le están buscando una salida, pero este se niega a abandonanar el club

"Le hemos conseguido dos ofertas para jugar fuera de España y las ha rechazado. Creemos que es para irse libre". Otra opción sería rescindirle su contrato, algo que Mouriño no contempla: "No le voy a liquidar los dos años de contrato para que mañana firme por un equipo de fuera de España".

El presidente del Celta también ha afirmado que tanto Suárez como Mina son de los que más cobran en la plantilla y esto les impide moverse con libertad en el mercado:"Entre Denis Suárez y Santi Mina se llevan el 20% de toda la plantilla. Son de los que más cobran. Y nos está condicionando el mercado de fichajes. Esa es la realidad".