Posible alineación indebida de Gavi en el Elche-Barcelona

Según informa Isaac Fouto, se está estudiando la posibilidad de recurrir un partido por alineación indebida. Se trataría del encuentro correspondiente a la 27ª jornada de LaLiga Santander y que el Barcelona ganó por 0-4 al Elche.

El jugador implicado sería Gavi, que disputó 68 minutos, y que volvía a jugar con ficha del filial con el dorsal número 30 después de que el juzgado mercantil desestimase la inscripción del andaluz como futbolista del primer equipo azulgrana.

El Art 141 de la RFEF impide volver a jugar en una misma temporada con una licencia cancelada.

Sin embargo, esa ficha juvenil estaría cancelada de manera cautelar. Gavi después del último mercado invernal empezó jugando con licencia del primer equipo. Pero el Artículo 126 del reglamento de la RFEF impide que se vuelva a jugar en el transcurso de una misma temporada con una licencia que ya estaba cancelada. Es decir, el centrocampista no podría jugar ahora mismo ni con el Barcelona ni con el Barcelona B.

La Cadena COPE ha preguntado por esta cuestión a LaLiga y esta le ha asegurado que ellos entienden que la medida cautelarísima que tenía el Barça está por encima de cualquier normativa federativa, pero esto debe decidirlo el Comité de Competición.

El Elche es conocedor de la situación y está en sus manos dar el paso y denunciar la posible alineación indebida. A esta hora no se sabe si van a impugnar el partido o no. El conjunto alicantino es colista con solo 13 puntos y a 14 de la salvación por lo que podrían no servirle de nada los puntos en caso de recibirlos.

Hay que tener en cuenta también que el próximo partido del Barcelona es el Clásico de vuelta de semifinales de la Copa del Rey que se va a jugar el miércoles en el Camp Nou y en teoría el reglamento de la RFEF impediría que Gavi jugase con ficha del filial porque esa licencia está cancelada.