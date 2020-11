¿Por qué LaLiga no aplazó el partido de Granada en Anoeta?

El Granada no tuvo más remedio que viajar este fin de semana a San Sebastián para disputar el partido de LaLiga Santander después de que LaLiga desestimase su petición de aplazamiento tras los contagios por coronavirus producidos en los últimos días en el club.

El conjunto nazarí puso de inicio ante la Real Sociedad a los siete futbolistas disponibles en su primera plantilla, pero en el descanso incurrió en alineación indebida. La norma recoge que los siete futbolistas de la primera plantilla tienen que jugar los novena minutos. Soldado y Kenedy se retiraron al descanso, por lo que, en ese momento, el Granada ya sabía que estaba cometiendo alineación indebida. Además, en el minuto 76 se retira Jorge Molina, por lo que el Granada finaliza el encuentro con tan solo cuatro profesionales sobre el campo.

Lo que dice la normativa

La norma, aprobada por LaLiga y la Federación Española de Fútbol, exige que, para que se juegue el partido, tiene que haber como mínimo cinco jugadores profesionales y, en total, 13 futbolistas incluyendo a los del filial.

El Granada, en este caso, presentaba siete. Los siete tienen que estar alineados desde el principio y tienen que jugar todos los minutos. Se entiende que el equipo entrenado por Diego Martínez incumple la norma de forma "voluntaria", al realizar las primeras sustituciones. Otra cosa sería que uno de los siete profesionales hubiera sido expulsado.

LaLiga no entiende por qué la Junta permitió el viaje a Chipre

Según informó Isaac Fouto en Tiempo de Juego, el enfado de LaLiga viene porque considera que el Granada no debió viajar a Chipre y que la Junta de Andalucía, que es la que tenía la potestad para prohibir ese viaje (LaLiga no puede prohibir un desplazamiento de una competición que no es competencia suya) porque el Granada tenía cinco positivos (un brote, según la normativa) 48 horas antes de dicho viaje.

Como se considera 'brote' la existencia de tres jugadores contagiados al mismo tiempo, según el protocolo aprobado por LaLiga y por Consejo Superior de Deportes, LaLiga entiende que ese viaje debió realizarse.

Sin embargo, el Granada viaja a Chipre para disputar su encuentro frente al Omonia Nicosia, y, por protocolo, los considerados contactos estrechos tienen que guardar cuarentena. Y aunque muchos diesen después resultado negativo en las siguientes pruebas PCR, como el protocolo de la Junta obliga a guardar cuarentena, no han podido desplazarse.

LaLiga sí permitía al Granada viajar con los que habían dado negativo, pero si sólo si la Junta de Andalucía lo autorizaba.