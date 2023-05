El polémico gol de Griezmann ante el Espanyol: ¿Entró la pelota en la portería?

El Espanyol empataba este miércoles en casa con el Atlético de Madrid (3-3) y se complicaba su presencia en LaLiga Santander la próxima temporada. Los pericos conseguían remontar un 0-3 en la segunda mitad, pero las tablas les dejaban con 35 puntos a tres de la salvación con seis por disputarse.

El partido estuvo marcado por un polémico gol fantasma concedido al conjunto rojiblanco, el 0-2 de Griezmann, en el que con las imágenes televisivas no queda claro si la pelota llega a entrar o no en la portería defendida por Pacheco. Corría el minuto 45 de la primera mitad cuando el francés disparó a portería aprovechando el rechace de un tiro al palo de Carrasco. El meta del Espanyol saca la pelota, pero el colegiado a instancias del VAR concede el gol.

Tomás Guasch explota contra el VAR por el gol de Griezmann: "Es una chufla" El tertuliano de El Partidazo de COPE se mostró en contra del videoarbitraje tras el polémico gol durante el partido de este miércoles. 25 may 2023 - 06:49

?? Análisis con tecnología 3D del segundo gol del Atlético de Madrid.



El balón NO traspasa la línea por completo. ?



?? Error muy grave del VAR al dar por válido el tanto de Griezmann sin pruebas fehacientes de ello. pic.twitter.com/Hhgl53X7eV — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 25, 2023

Ahí empieza la polémica y el lio. Como en España no se ha implantado la tecnología de gol todavía, el árbitro no recibe una vibración en su reloj cuando el balón entra por completo y se deja en manos del VAR y las cámaras de televisión la decisión de si un balón entra o no por completo en la portería.

La RFEF ya ha recibido la petición oficial. A la espera de la gestión de las imágenes del 'gol' fantas. Abogados listos. #rcde. Info @ESPORTSCOPEhttps://t.co/i1LRSp5fZ2 — Quique Iglesias (@qiglesias) May 25, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El problema es que en las que se han visto del gol fantasma de Griezmann no se aprecia con claridad si el balón entra o si no llega a hacerlo, pero el tanto se concede. El Espanyol, muy enfadado, ha solicitado a LaLiga que le muestre una imagen que demuestre que la pelota entra por completo y el gol es legal. La polémica está servida porque estarían dispuesto a impugnar el partido si estas no aparecen y se demuestra el perjuicio al equipo en la decisión.