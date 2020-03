Piqué: "En la primera parte, era de los peores Real Madrid que me he encontrado en el Bernabéu"

Gerard Piqué analizó el Clásico al término del partido, en el que el Barcelona salió derrotado por 2-0. El central azulgrana lamentó no haber aprovechado mejor las ocasiones desperdiciadas en la primera mitad: "Empezamos a perder muchos balones en nuestro campo, y en esas puedes encajar. Ha sido una oportunidad perdida, en la primera parte tuvimos varias ocasiones y ellos no transmitían las mejores sensaciones."

"En la primera parte, controlamos más el partido. Ellos transmitían malas sensaciones, era de los peores Real Madrid que me he encontrado desde que he venido al Santiago Bernabéu", concretó en los micrófonos de Movistar, aunque luego recordó que el Barça tampoco está exento de problemas: "Aquí cada uno tiene sus problemas, nosotros no estamos muy bien, pero en la primera parte perdimos la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa".

"Estamos tocados, pero no hundidos, sabiendo que nos alcanza para ganar LaLiga, pero tenemos que hacer muy bien las cosas", sentenció Piqué.