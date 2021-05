Piqué: "Si ganamos los tres partidos yo me veo aún con opciones"

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué aseguró que "la Liga sigue estando abierta" tras empatar con el Atlético de Madrid (0-0) en el Camp Nou, pero reconoció que no tiene "una bola de cristal" para saber si podrán arrebatar el título al Real Madrid, el único equipo que depende de sí mismo para levantar el trofeo.

"Esperábamos ganar pero seguimos vivos, creo que hemos hecho un buen partido, hemos tenido más ocasiones, las más claras, y no ha podido ser. Sabemos de la situación, ahora no dependemos de nosotros pero visto lo visto esta temporada, la Liga sigue estando abierta. Tres partidos son muchos, hay que ir el martes a ganar y los dos restantes, lo mismo", dijo Piqué en declaraciones a Movistar.

"Sabíamos la dificultad que presenta el Atlético de Madrid, es el rival que mejor defiende del campeonato, el que menos goles encaja y cuesta crear ocasiones contra ellos. Aún así, las más claras las teníamos que haber aprovechado", dijo Piqué, que recordó las oportunidades de Messi y Dembélé. "Hemos generado lo sufuciente para lo que suele ser contra el Atlético", agregó.

Además, el central blaugrana apuntó que fue "un partido competido" pero no comparte que los colchoneros fueran más ambiciosos. "No creo que esa sea la palabra, ha habido fases en las que nosotros tuvimos más el balón, luego fueron ellos quienes dominaron y en la segunda parte nos encontramos mejor sin tener el control. Pero en líneas generales ha sido igualado y podía haber ganado cualquiera", subrayó.

Preguntado por el futuro, Piqué dijo que "puede pasar de todo" en la Liga. "El estado anímico de cada uno seguro que afecta, es cierto que el Real Madrid -ganando todo- es campeón, pero cuesta mucho ganar los cuatro partidos que restan. Mantener la regularidad está costando esta temporada. Los puntos son los que son y eso demuestra que será de las Ligas con las puntuaciones más bajas en los últimos años", recordó.

"La igualdad es mayor al no haber público. Si ganamos los tres partidos aún nos veo con opciones. No tengo una bola de cristal, pero la Liga está abierta, y vamos a pelear hasta el final porque ese es nuestro objetivo. No hemos hecho los deberes durante la temporada y es una pena porque veníamos compitiendo bien y eso nos ha dado para competir hasta el final", sentenció.