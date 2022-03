Pellegrini, sobre la expulsión de Fekir: "No es la primera vez que después de pegarle 20 patadas reacciona"

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se mostró "muy contento con el partido muy completo"hecho por su equipo en el triunfo por 1-0 frente al Athletic Club, en el que destacó que han "recuperado la seguridad defensiva", pues el rival "apenas ha creado ocasiones".

???? Pellegrini, sobre la expulsión de @NabilFekir



?? "No es la primera vez que después de pegarle 10 patadas reacciona"



?? "Es un jugador que no se tira al piso y aguanta los balones"



?? "Esto es al revés, los que pegan siguen y los que juegan se van"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/lQzAZlV68x — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 13, 2022

Pellegrini dijo que ha visto "más suelto con el balón" a su equipo, que ha jugado un "partido que ha sido muy completo, incluso con uno menos en el tramo final" por la expulsión del francés Nabil Fekir, y admitió que le "cuesta escuchar eso del peor tramo de la temporada, estando en tres competiciones" y después de dos derrotas "contra Sevilla y Atlético tras un desgaste emocional grande".

El técnico santiaguino consideró en rueda de prensa que"jugar catorce partidos en cuarenta días supone una carga importante en lo físico", pero el Betis ha podido amarrar el resultado por el "gran trabajo defensivo"que ha hecho que el Athletic "no haya generado centros laterales". Además, según el chileno, gracias a que los béticos estaban "en ventaja", tras adelantarse en la primera mitad, han podido "manejar mejor el balón".

A pesar de que no le "gusta personalizar", resaltó "el gran partido" de sus dos mediocentros, el argentino Guido Rodríguez y el marfileño Paul Akoukou, a quien aventura "un futuro importante en el club", así como del delantero Borja Iglesias, que "ha trabajado mucho y ha marcado un gol".

Pellegrini, por último, aseguró que no justifica la agresión de Fekir a Iker Muniain e indicó que "no es la primera que reacciona así tras recibir 20 patadas" porque "es un jugador que no se tira al piso pese a recibir tantas faltas". "Los que pegan siguen y los que reciben, se van", aseveró el técnico, si bien recalcó que su pupilo debe "tener la experiencia de las anteriores expulsiones".