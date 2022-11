Pellegrini: "Si el Sevilla está contento un empate jugando con uno más, están en su derecho"

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, dijo tras el 1-1 con el que finalizó el derbi ante el Sevilla disputado en el estadio Benito Villamarín que se queda con "la sensación de que se perdieron dos puntos".



"Les expulsaron a un jugador y nos adelantamos, tuvimos tres manos a manos con su portero para haber liquidado y no se pudo. Luego vinieron las expulsiones nuestras y, jugar 40 minutos en inferioridad, es un mérito", relató el preparador de los verdiblancos.



Pellegrini añadió que "hasta el golazo de Gudelj" no habían "tenido mayores sufrimientos" y que "lamentablemente se escaparon dos puntos".



"Hasta el remate desde treinta metros que la clava en un ángulo estábamos bien. Muy bien parados y con Sergio (Canales) delante. No sufrimos hasta el 1-1. Después buscamos sacar el punto, pero tuvimos ocasiones para haber liquidado el partido antes", afirmó.



Sobre las expulsiones de dos jugadores de su equipo, comentó que "la de Fekir iguala el partido, luego la de Borja (Iglesias) desnivela. No se le pueda dar tanta ventaja a un equipo tan importante como el Sevilla".



Para Pellegrini, el Sevilla "con uno más estaban contentos con el empate" y también puntualizó que "el exceso de ansiedad te lleva a cometer errores", en alusión a algunos aspectos de juego del Betis.



"Nunca hemos tenido problemas anímicos y no hay que rearmarse tras este resultado. Tratamos de sumar muchos puntos y queríamos ganar y estuvimos cerca, pero hay que quedarse con el punto sumado con uno menos. Once contra once la diferencia fue enorme", subrayó.