Pedro Sánchez prevé una "respuesta común y homogénea" para la presencia de aficionados en los estadios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que se dará "una respuesta común y homogénea" para permitir la presencia de aficionados a los estadios de fútbol y de baloncesto, ya que es "de justicia" que todos los seguidores puedan acceder a la vez a ver los partidos de sus equipos.

"Ha salido este domingo en la Conferencia de Presidentes la cuestión de los aforos en los estadios de fútbol y de baloncesto. El Ministerio de Sanidad, con el Consejo Superior de Deportes y también con las ligas y federaciones, está trabajando para ver si podemos dar una respuesta común", destacó Sánchez tras la Conferencia de Presidentes, que se ha desarrollado de manera telemática.

En este sentido, auguró una solución consensuada que afectará a todas las Comunidades Autónomas. "Creo que es de justicia que no haya diferencias y no que en un sitio haya aficionados en el estadio y en otro no. Las competencias de salud pública están residenciadas en las Comunidades Autónomas, pero nosotros no vamos a renunciar a dar una respuesta homogénea, que es legal desde el punto de vista intelectual, para el conjunto de aficiones y de equipos de fútbol y de baloncesto", explicó.

El pasado lunes, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, aseguraba que tenía el visto bueno de las autoridades sanitarias para poder abrir el Estadio Gran Canaria para que sus aficionados puedan acudir al duelo contra el Girona del próximo 13 de junio, algo que contrasta con las palabras del presidente del Gobierno.