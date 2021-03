Pedri, sobre sus días en el Real Madrid: "Me miraba el escudo y sabía que algo no iba bien"

El jugador canario del Barcelona, Pedri, estuvo en las últimas horas en los micrófonos de Tú dirás de RAC1 donde hablo de su temporada en el club blaugrana, de su relación con Koeman y también destacaron sus declaraciones sobre su pasado blanco.

Pedri llegó a hacer una prueba con el Real Madrid, pero finalmente no sé quedó en el conjunto merengue y sobre esos días señaló lo siguiente: "Esos días que fui allí me miraba el escudo y sabía que algo no iba bien. Al final tuve suerte de acabar en el equipo que quiero".

Dejando esos temas a un lado, el joven jugador de Tegueste reconoce que Koeman le sorprendió mucho: "No es como yo pensaba" y añade: "Apuesta mucho por la cantera y nos da consejos para mejorar y para disfrutar de lo que hacemos".

Sobre el futuro del técnico neerlandés en el banquillo blaugrana, Pedri lo tiene claro, él quiere que se quede: "Claro que me gustaría que siguiera, me ha dado mucha confianza esta temporada".

Como no podía ser de otra manera, Pedri quiere que Messi siga en el Barcelona muchos años, porque en su opinión "nadie es imprescindible en el once, excepto Leo Messi. Cuando los resultados van bien, claro que está más contento, como todo el mundo en la plantilla".

Este verano es muy apasionante para Pedri ya que él puede jugar tanto el Europeo sub21 como los Juegos Olímpicos de Tokio, y sobre jugar una u otra competición, Pedri dice que le gustaría jugar las dos competiciones.