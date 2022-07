Pedri, sobre el posible fichaje de Iñigo Martínez: "Es un magnífico jugador, he jugado con él en la selección"

El centrocampista del FC Barcelona Pedri se mojó con la posibilidad de que Iñigo Martínez fiche por el cuadro culé, el último nombre que suena en el intenso mercado azulgrana, y confesó las ganas de jugar el Clásico de este sábado, mientras que elogió a Robert Lewandowski y Franck Kessie.

"Es un magnífico jugador, he jugado con él en la selección, y aparte es una grandísima persona y ojalá se pueda dar. Es verdad que salen muchos nombres y veremos lo que pasa", dijo este viernes a los medios de comunicación en la concentración en Las Vegas.

El Barça se prepara para su tercer partido de pretemporada, un Clásico en la famosa ciudad estadounidense. "El equipo tiene ganas de jugar un Clásico. Está siendo una pretemporada muy bonita y, aunque ahora lo importante es coger minutos, ganarle al Real Madrid claro que nos vendría bien. Un Clásico siempre se afronta con la máxima ilusión", confesó el canario.

El duelo ante el eterno rival apunta como gran estreno para el delantero polaco Lewandowski."Un jugador como Lewy es garantía de goles. Lo hemos visto en el Bayern y tenerlo aquí es todo un orgullo. Ojalá aporte aquí los mismos goles", dijo Pedri en la comparecencia que tuvo lugar en el hotel Palms Casino Resort.

El centrocampista culé también tuvo elogios para otro recién llegado como Kessie. "Me ha sorprendido mucho. Me enfrenté a él en los Juegos Olímpicos y pude comprobar que está muy fuerte. Intento no chocar mucho con él", confesó con una sonrisa.

"Llevo meses trabajando en esto y quiero seguir haciéndolo. El fútbol de hoy es muy físico y creo que tengo que seguir trabajando en esto porque creo que todavía me queda muchísimo. Las lesiones son pasados, las he dejado atrás. Estoy con ganas de empezar la temporada", terminó.