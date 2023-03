Pedri, seria duda para el Clásico

Pedri puede acabar siendo baja para el Clásico de este domingo, tras no poder completar su primer entrenamiento de esta semana. Según ha informado Víctor Navarro en Deportes COPE, el canario se ha retriado de la sesión con malas sensaciones y es seria duda para el partido de este domingo ante el Real Madrid (21.00 horas).

El centrocampista culé se lesionó hace un mes en el recto anterior del muslo derecho, en el partido ante el Manchester United. Una dolencia que parecía haber remitido, pero que ha vuelto a aparecer en el entrenamiento y que provoca que en el club estén pendientes de la evolución de esta lesión.

Desde el club han señalado a Víctor Navarro que este nuevo episodio "no tiene buena pinta". Pese a que no esté descartado del todo, no correrán riesgos dentro del Barça para el partido del domingo, teniendo en cuenta la ventaja que poseen en LaLiga sobre el Real Madrid.

El que sí que no estará en el partido ante el Real Madrid será Ousmane Dembélé, que todavía no se ha recuperado de sus problemas físicos.