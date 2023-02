Paulista se perderá el partido contra el Barcelona por lesión

El Valencia confirmó este martes que el central Gabriel Paulista sufre una lesión en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha, por lo que será baja segura para el encuentro de este domingo en el campo del Barcelona y, posiblemente, para algún partido más.

El jugador tuvo que ser sustituido en el descanso del encuentro del pasado sábado ante la Real Sociedad y el lunes fue sometido a diversas pruebas que corroboraron la lesión muscular.

El Valencia no especificó en su comunicado la lesión concreta ni el periodo estimado de recuperación para Paulista y apunta a que el jugador “continuará el tratamiento médico y de readaptación hasta mejoría clínica”.

Özcakar no se entrena por molestias y Nico y Cavani avanzan hacia su vuelta

El central turco Cenk Özkacar no se ejercitó este martes con el Valencia por una pequeñas molestias que el club cree que no serán impedimento para que pueda estar disponible para el encuentro de este domingo en el campo del Barça, para el que no aún llegarán Nico González y Edinson Cavani pese a que ambos progresan en sus recuperaciones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

González realizó este martes con el grupo la primera parte del entrenamiento, la de activación. El jugador cedido por el Barça se fracturó un dedo del pie izquierdo en el choque en el campo del Villarreal del pasado 31 de diciembre, fue operado el 5 de enero y se estableció entonces un plazo de recuperación de tres meses.



En el caso de Cavani, sufrió una lesión muscular hace algo más de dos semanas en el encuentro ante el Athletic y ya salió a uno de los terrenos de la ciudad deportiva a hacer carrera continua.



Sus bajas se unen a la de Jaume Domenech, José Luis Gayà, con un esguince en el tobillo derecho, Gabriel Paulista, con una lesión muscular, y Marcos André, con un esguince en el pie izquierdo. En el caso de Özkacar, desde el club se asegura que sus molestias no son graves.



Sí que se entrenó con el grupo Toni Lato, que se tuvo que retirar del encuentro del sábado ante la Real Sociedad pero debido a una sobrecarga muscular y no por una lesión. Además, el técnico Rubén Baraja convocó a ocho canteranos para completar la sesión.