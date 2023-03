De Paul: "Simeone nos pidió por favor que no hablemos ni saludemos a Mateu Lahoz"

Rodrigo de Paul, actual campeón del mundo con la Selección de Argentina, condeció una entrevista a TyC Sports en la que habló un poco de todo. Destaca lo que dijo sobre la situación con el colegiado Mateu Lahoz. Además, comentó una anécdotaocurrida durante el mundial y habló de su relación con el 10, Lionel Messi.

El argentino todavía recuerda la forma en que dirigió el árbitro el encuentro de cuartos de final del Mundial de Qatar contra Países Bajos: "Yo lo conozco (al colegiado), me dirigió un montón en España. Sé cómo es, tiene una manera de llevar los partidos que le gusta, se siente cómodo. Le trajo muy buenas cosas porque tiene una trayectoria increíble", comentó Rodrigo en TyCSports.

"Mateu fue a la Copa del Mundo. A él le gusta ponerse en esa situación de buscarte, hacerte sentir y ser parte. No lo digo como algo malo, es su manera de ser. Por ahí para nosotros es un poco difícil porque tenemos las pulsaciones muy altas y le queremos decir cosas. Obviamente fue bastante evidente en todas las situaciones", respondió el centrocampista sobre Mateu Lahoz.

Ante el dicho reencuentro en España, Rodrigo de Paul explica que "yo ni sabía que me dirigía en España el primer partido después del Mundial. Faltaban cuatro horas y el delegado de Atlético de Madrid nos avisó (a Nahuel Molina, a Ángel Correa y a De Paul) que teníamos charla con el Cholo. Nos pidió por favor que no le hablemos ni lo saludemos. Al Cholo no se le escapa nada, es un crack. También nos dijo que si cobraba algo, que nos diéramos vuelta y que nos fuéramos, especialmente a mí. Ese partido me comí la lengua".

SU RELACIÓN CON MESSI

Ante la derrota en la fase de grupos frente a Arabia Saudita, Rodrigo firmó en una hoja del cuaderno que tenía la Pulga. "Se lo firmé. Puse la fecha y escribí que el 18 de diciembre íbamos a ser campeones". Esto se lo escribió en una de las últimas hojas para que Messi no lo viera, pero De Paul no pudo aguantar la espera y terminó confesándoselo después de los octavos de final: "Le dije: 'Leo, abrí el cuadernito que tenés en la pieza. Pensé que se iba a poner contento, pero cuando lo vio, me dijo: '¡Para qué me lo decís!, ¡Sos un boludo!, ¡Ahora ya lo leí!". Finalmente, el cuaderno se quedó en Qatar, confiesa el jugador de Argentina.

Respecto a su relación con Leo, De Paul contestó que "el enano es el que me cuida a mí, me baja, me dice 'vení acá, ponete así'. Yo estoy cerca de verdad porque lo quiero, lo siento mi amigo, hablamos un montón. Me demuestra todo el tiempo cariño. Ayer era su gala y al mediodía me habló y me preguntó si estaba mejor de la pierna". "Me encanta pasar tiempo con él, nos divertimos mucho con él y con todos los pibes. Tenemos un grupo hermoso", expresó De Paul al medio.

