Parte de la directiva del Barcelona, molesta con el arbitraje de Hernández Hernández contra el Rayo

Una parte de la Junta Directiva del Barcelona está molesta con el arbitraje de Hernández Hernández en la noche del sábado en el Spotify Camp Nou, durante el partido de LaLiga Santander frente al Rayo Vallecano.

Como informó Víctor Navarro en El Partidazo de COPE, a algunos directivos no les han gustado acciones como el agarrón de Isi a Lewandowski en el área del Rayo, donde cae el delantero polaco a escasa distancia del colegiado canario.

Tampoco les gustó que Hernández Hernández señalara el descanso del partido en un momento en que el Barcelona atacaba hacia el área rival y no dejara acabar la jugada.

Desde la Junta remarcan que el arbitraje no es excusa para justificar la imagen y el resultado del partido de un Barcelona que no fue capaz de sobreponerse al equipo rayista (0-0), pero reconocen que no les gusta que se hayan visto este tipo de acciones arbitrajes en la primera jornada del campeonato liguero.