Paco López: "Me veía capaz y me duele, pero lo entiendo y es día de agradecer"

El técnico Paco López aseguró en la rueda de prensa que ofreció tras ser destituido como entrenador del Levante que se veía “capaz” de sacar adelante al equipo y admitió que la decisión le “duele muchísimo” pero dijo también entenderla y que se trata de un día para agradecer todo lo vivido en estos tres años y medio.

“Hemos demostrado de sobra nuestra capacidad, no hace falta ni decirlo y más viendo la implicación de la plantilla. Me sentía muy capaz pero sé en qué mundo nos movemos, somos conscientes y sabemos que da igual que te empaten en el minuto 97 o que falles dos penaltis, da igual, lo que cuentan son las victorias”, asumió.





“En esto del fútbol lo entiendo todo, así que cómo no lo voy a entender, aunque luego habrá cosas que compartas o no”, deslizó el técnico, que explicó que no hizo falta que le dieran los “motivos” cuando le comunicaron la decisión. “Si los resultados hubiesen sido muy buenos no habría pasado”, sentenció. El entrenador valenciano señaló que no cree que fuera su “peor momento” al frente del equipo pero dijo que “el club está por encima de todos” y se mostró convencido de que se ha tomado esta decisión “porque se cree que es lo mejor para el club”.

“A nadie le gusta que le destituyan y menos en un club al que quieres, pero sabemos dónde nos movemos, dónde estamos y las exigencias que hay para todo el mundo”, recordó López que dijo que es “un día de agradecimientos y de demostrar lo orgullosos que estamos de lo conseguido en estos años”.

Al acto asistieron, además de la mujer y el representante del técnico, varios jugadores de la primera plantilla (Dani Cárdenas, Aitor Fernández, Gonzalo Melero, Jose Campaña y Mickäel Malsa), así como el presidente del club Quico Catalán y varios de los consejeros y empleados de la entidad. Tanto tras el discurso de agradecimiento del entrenador como al final de la rueda de prensa los presentes ovacionaron al técnico valenciano que derramó alguna lágrima de la emoción.

Paco López señaló que se lleva “todo lo positivo” de esta etapa y fue incapaz de elegir un momento “porque han sido muchos”. “Tendrá que pasar tiempo para valorar todo lo que ha hecho este equipo en estos años”, auguró. Pero el técnico dijo que, sobre todo, valora la despedida que ha tenido la plantilla al conocer la noticia. “Es un orgullo y no me voy a cansar de repetirlo. La gente separa siempre las cosas, nos vamos a lo puramente profesional y olvidamos el aspecto humano pero es algo que yo siempre he valorado mucho, prefiero llegar más por lo humano que lo profesional, aunque uno viva de los resultados”, aseguró.

“Si me tengo que quedar con algo es con el comportamiento y la respuesta que han tenido los jugadores hacia mí, porque eso no es absolutamente nada fácil en plantillas tan largas, con decisiones que tomas y en las que pueden dañar sin querer a un jugador. Esas muestras de cariño es lo que me llevo y lo que más feliz me hace, porque en este mundo de tanta urgencia no es nada fácil conseguirlo y me siento orgulloso de decir que lo hemos conseguido”, afirmó.

El entrenador agradeció también los mensajes de apoyo de otros entrenadores y dijo haber sentido “el cariño de mucha gente” aunque señaló que en estos tiempos “parece que hagan más ruido los que están en desacuerdo”. “He sentido mucho cariño en la mayoría de la gente, aunque entiendo el desencanto cuando no ganas”, dijo. Eso sí, se mostró contrariado por las lecturas que se han hecho de la racha del equipo. “Se mezclan dos temporadas pero sólo para las derrotas no para decir que llegamos a las semifinales de la Copa. Eso es lo que peor he llevado porque me parece muy injusto, esa sí que es una realidad”, lamentó.

El entrenador, que dijo querer “desconectar un poco” y estar más tiempo con su familia pero después reconectarse “rápidamente”, agradeció el trato que ha tenido con él el presidente Quico Catalán, que fue el encargado de comunicarle la destitución. “Me lo dijo, como creo que lo tenia que hacer por la confianza que tenemos. Me lo dijo con todo su dolor, porque lo sé. Sé que era de corazón y tratamos de ayudarle en su decisión. En el fútbol lo entiendo todo”, reiteró.

“La relación ha sido exquisita, muy buena, primero el respeto a mi trabajo profesional y luego el cariño mutuo, incluso de las familias. Cuando mi familia estaba fuera esperándome después de cada partido, en los malos momentos, la familia de Quico les arropaba. Son detalles que no se me pasan y por eso mi agradecimiento”, concluyó Paco López, que no quiso recomendar un perfil para su sustituto pero que aseguró que apoyará “para que funcione”.