Paco López, en COPE Valencia: “En mayo ya hablé con Borja Mayoral para intentar ficharle”

Mercado de fichajes

Hubo comunicación durante todo el verano con Tito. Los que conocen el mercado son ellos e intercambiamos opiniones, pero la responsabilidad del mercado es de la secretaria técnica. Es la plantilla más cara pero porque han subido los ingresos de prácticamente todos los equipos. No podemos comparar los tiempos de hace unos años a los de ahora. Yo sé dónde estoy, la responsabilidad y la exigencia que es y no me pesa todo esto.

El fichaje de Borja Mayoral

No me hacía falta hablar ser pesado con él. Él lo agradeció porque yo sabía que había muchos equipos que lo querían en sus filas y entiendo al jugador, que si lo agobias mucho se puede producir el efecto contrario. La primera vez que hablé con él fue en el mes de mayo cuando finalizó la Liga y luego intercambiamos algún mensaje. Él sabía la idea que nosotros teníamos y la última semana se lo volví a recordar sin agobiarle y decidió él. Nos va a ayudar seguro y lo importante es tener recursos y competencia interna.

¿Cómo cubrirá la baja de Lerma?

No hay dos futbolistas iguales y un Lerma no tenemos. Tenemos otros jugadores parecidos pero no son iguales. Nos vamos a tener que repartir ciertas cosas. Campaña está ahora mismo como el segundo o tercer jugador que más recupera de LaLiga. Ese trabajo que hacía Lerma no es fácil y entre todos vamos a tener que hacer ese esfuerzo. Si tratamos de ver a Lerma en otro jugador no lo vamos a encontrar.

¿Por qué no se ha fichado en el eje de la defensa?

El discurso era el mismo: si había jugadores que nos pudieran dar más nivel, no estamos cerrados. Pero teníamos jugadores con contrato y encontrar centrales que superen el nivel de los nuestros en Primera no es fácil y desde el principio lo hemos tenido claro y estamos contentos con nuestros centrales.

¿Le gusta el calificativo de entrenador valiente?

No me molestia ni me deja de molestar. Es como todo, unos lo pueden interpretar como suicida, pero lo que uno hace es creer en una forma de jugar, en unas ideas y unos jugadores. No se trata de ser valiente por ser valiente e ir al ataque como los indios. Se trata de creer en una forma de hacer las cosas e interpretar un partido pero sí que dentro de entender los momentos hay algunos que uno cree que hay que ser más atrevido.