Pacheta: "Hablo de cosas justas, hoy me pitan un penalti que no me pitaron en Bilbao"

El técnico del Real Valladolid, José Rojo Martín 'Pacheta', mostró un gran enfado en rueda de prensa debido al penalti que le señalaron a su equipo en contra y que a la postre supuso el 0-1 a favor del Real Madrid en el José Zorrilla. "Con decirte que le da en la mano... ya está. Choca con uno, para atrás... posición antinatural. ¿Sabe la gente lo que es la posición antinatural?", señaló acerca de la polémica jugada.

"¿Qué voy a decir? Me dirán que a llorar a la llorería. Pero hablo de cosas justas. Me tengo que callar pero hoy no me voy a callar. El de Bilbao es mucho más claro que este. Faltaría más que encima no puedo protestar. Yo pago sus errores, ellos no pagan los míos. Por eso me quejo", añadió Pacheta tras el partido, con una frustración evidente.

Sobre la expulsión de Sergio León, aseguró que no sabe qué le dijo el delantero al cuarto árbitro para acabar expulsado. "Me dicen que ha hecho algún gesto, veremos el acta. No tengo los datos, solo se que le ha echado", explicó el entrenador del Valladolid.

Además, señaló sentirse "orgulloso" de su equipo tras el "gran partido" que hizo ante el vigente campeón de LaLiga. "Se abre el partido de una manera rara. Me voy orgulloso del equipo. Esto lo podemos transmitir todos los días. Hemos hecho un gran esfuerzo y creo que hemos merecido más", finalizó al respecto el técnico.