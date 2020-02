Óscar García: "Me pareció más agresiva y más de expulsión la de Bale del otro día"

El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, no escondió la importancia del triunfo de su equipo ante el Leganés, en un partido condicionado por la expulsión en el minuto 22 del centrocampista Bradaric.

“En directo no me pareció roja porque van los dos a la disputa del balón. El jugador del Leganés está con la pierna levantada. Me pareció más expulsión la de Bale del otro día”, declaró el técnico celeste sobre la polémica jugada que dejó al Celta con un hombre menos.

Óscar García no quiso valorar la actuación de Munuera Montero, el colegiado que estaba en el sala del VAR en el partido que enfrentó a los suyos con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

“No hablo de los árbitros cuando pierdo, tampoco lo voy a hacer cuando gano. Eso sí. A mí me ha extrañado que desde el VAR no le avisaran que fuera a ver nuestra roja y la del rival sí. Ya lo dije antes. A mí me pareció más agresiva y más de expulsión la de Bale del otro día, y esa no se revisó ni se miró. Y hoy la nuestra no y la del rival sí”, criticó.

El preparador celeste entiende que los últimos resultados están dando “la razón” al Celta de que estaban “en el camino correcto”, incluso cuando no conseguía ganar sus partidos.

“El análisis hay que hacerlo sabiendo que estábamos con 10, que el Leganés es un equipo al que cuesta mucho hacerle gol. Hoy no puedo decir nada malo del equipo, lo han dado todo, han hecho un esfuerzo increíble, lo habíamos hablado en el descanso que íbamos a tener alguna ocasión y así fue”, manifestó.