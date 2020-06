Koke, en El Partidazo de COPE: "A mis amigos les digo que esta es la Champions del Atleti"

AUDIO DE LA ENTREVISTA A KOKE EN EL PARTIDAZO DE COPE

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, pasa por los micrófonos de El Partidazo de COPE para hablar del regreso de LaLiga tras la crisis del coronavirus y de las opciones del equipo rojiblanco de ganar la Champions League.

“Primero tenemos que pensar en La Liga, la Champions no vuelve hasta agosto. Tenemos que centrarnos en La Liga y meternos en Champions. Si no lo hacemos será un fracaso para nosotros.

Pero cuando hablo con mis amigos les digo: ‘Esta es la Champions del Atleti’. Pasan cosas raras y con el Atleti siempre pasan cosas raras. Podría ser este año nuestra Champions, pero estamos centrados en La Liga. Aunque parezca muy repetitivo lo del ‘partido a partido’ es lo que nos ha hecho grandes. No podemos cambiar nuestra filosofía: que no nos saquen de nuestro estilo ni nuestra forma de vida. A un amigo le digo lo de la Champions, como profesional te digo lo de La Liga. Hablando con un amigo, le dije: ‘Si se suspende todo, este año somos campeones de la Champions’. Como en el boxeo, hemos eliminado al campeón…”

“Fue una reunión tranquila. Era para agradecer un poco todo el comportamiento que estábamos teniendo para la vuelta del fútbol. Fue una reunión tranquila y de agradecimiento por todo el esfuerzo que estamos haciendo los del mundo del fútbol para que vuelva esa nueva normalidad de la que tanto hablamos y que poco a poco está volviendo. Nos interesamos también por la gente: queríamos saber cuándo iba a volver la gente a los estadios, que es la esencia del fútbol. En la cuarentena he visto más a Fernando Simón que a mi mujer… Estuvimos bien. Fue una charla distendida y de agradecimiento. No fue muy extensa.

“Nosotros siempre queremos jugar con gente, sobre todo cuando jugamos en casa. Pero hay que poner siempre la salud por delante de cualquier cosa, y hasta que no digan que se puede jugar con gente habrá que respetarlo. Tiene que haber igualdad. Si unos estadios dejan tener a gente, deberíamos ser todos iguales. Si no hay gente en un estadio, en otros tampoco debería haber.

“No sé si va a haber más lesiones, pero te expones a más riesgo porque juegas con menos tiempo de descanso y la preparación no es la misma que cuando juegas amistosos contra otros equipos”

“Si me encierran y me quitan de mi pequeño unos meses, al final sufres. Después de haber estado encerrado dos o tres meses en casa si vuelven a encerrarte… Al final hay que mirar por la salud mental. Sí que hay que tener cuidado y extremar las precauciones para no contagiarte y contagiar a un compañero”

“Germán es un tipo agradable, que siempre se está riendo, súper majo, y está preparado para ser primer entrenador. Le deseo toda la suerte del mundo”