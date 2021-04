El Valencia se retiró y volvió a jugar contra el Cádiz por un presunto insulto racista de Cala a Diakhaby

Corría el minuto 29 de partido en el Estadio Ramón de Carranza en el duelo entre el Cádiz y el Valencia, que marchaba con 1-1 en el marcador, cuando se produjo un choque en un balón colgado entre Juan Cala, jugador gaditano y autor del gol de su equipo, y el defensa francés Mouctar Diakhaby, futbolista che.

La jugada siguió con Diakhaby desentendiéndose de lo que ocurría y encarándose con Cala en el centro del campo fuera de si. Fali tuvo que agarrar al central del Valencia que se quejaba de un posible insulto racista, mientras se mostraba muy enfadado. Según fuentes del vestuario che se trataría de "negrito de mierda".

Tras una tangana y después de hablar con su compañero Gabriel Paulista y ver la tarjeta amarilla, el equipo visitante decidió abandonar el terreno de juego y marcharse al vestuario. Sobre el césped se quedaban varios jugadores del Cádiz, entre ellos el propio Juan Cala con cara de circunstancias.

Lío tremendo.



El Valencia abandona el terreno de juego. Tremendo enfado de Diakhaby. #LaCasadelFútbolpic.twitter.com/V1Rj7IS8us — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 4, 2021

El partido finalmente se ha reanudado después de estar parado alrededor de veinticinco minutos en el minuto 29:10 de la primera parte. Diakhaby se ha quedado en el banquillo y en su lugar ha salido Hugo Guillamón. Cala, el otro implicado en el incidente, si ha continuado sobre el césped tras negar cualquier insulto racista a sus compañeros, aunque luego ha sido cambiado en el descanso. El árbitro Medié Jiménez, por su parte, habría dicho a los futbolistas que no ha escuchado nada. Al no existir esa prueba del insulto el Valencia podría perder el partido por 3-0 si decidía no seguir jugando.

El equipo se ha reunido y decide volver para luchar por el escudo pero firme en la condena al racismo de todo el @valenciacf en todas sus formas.



���� ���� ��������������#JuntsAnemAMUNT#AllToPlayFor — Valencia CF ������ (@valenciacf) April 4, 2021

Según ha contado Hugo Ballester. Diakhaby habría pedido a sus compañeros que se reanudara el partido tras entrar en el vestuario destrozado por el presunto insulto racista de Cala. Javi Gracia ha hablado con él y sus compañeros le han mostrado su apoyo, creyendo su versión. Por respeto al escudo y por la petición del futbolista han vuelto al terreno de juego para intentar terminar el choque.

Isaac Fouto informaba previamente de que si el Valencia no quería volver al campo ocurriría lo mismo que sucedió en el Rayo-Albacete suspendido por los insultos de parte de la afición rayista a Roman Zozulya. El árbitro lo pondría en el acta y luego el Comité de Competición decidiría qué sucedía tras comprobar si el insulto existía o no. Si no se podía demostrar lo normal es que se reanudara el encuentro. Si existía una prueba de que el jugador había insultado a su rival se le podría dar por perdido al Cádiz el encuentro.

��Todo lo que se ha visto y escuchado en esa secuencia lo veréis esta noche en #ElPartidazodeMovistar, a partir de las 22:50 en @vamos



G. Paulista, mientras tranquiliza a Diakhaby, dice a nuestra cámara a pie de campo:



“Hay que mirar esas cosas, eh! Negro de mierda, no, eh!” https://t.co/qYtLoodQ0H — Álvaro von Richetti (@vonRichetti) April 4, 2021

Ahora deberán analizarse las cámaras de televisión para ver si ese presunto insulto racista existe. De haberlo, Juan Cala se expone a una durísima sanción que podría ir de entre 2 a 5 años, según figura en el Código Disciplinario. Al no haber antecedentes sería del mínimo, unos dos años.