Nolito: "Iago Aspas es el mejor jugador de la historia del Celta, hay que ponerle tres monumentos en Galicia"

El centrocampista Manuel “Agudo” Nolito” defendió este jueves a su compañero Iago Aspas, quien, a su juicio, sigue siendo “el líder” del Celta a pesar de su irregular inicio de temporada.

“A Iago lo veo de puta madre. Es el líder del Celta, hay que ponerle varios monumentos en Galicia porque es el mejor jugador en la historia del Celta. Hay gente que se le olvida eso. Se puede permitir el lujo de fallar, también es humano. Hay que hacerle tres monumentos: uno en Moaña, otro en Vigo y también en la frontera con Portugal”, indicó en su comparecencia ante los periodistas.

“Falla Iago, falla Nolito, falla Messi, falla Neymar y el del Borussia de Dortmund… Haaland. Si falla Haaland, ¿cómo no va a fallar Iago? Las críticas a Iago no las comparto. Lo puedo decir más alto, pero no más claro”, añadió el gaditano.

Nolito no entiende que Aspas no haya sido convocado por el seleccionador español Luis Enrique Martínez, a quien él considera su “padre futbolístico”.



“Ayer vi a la selección española y me pareció que estuvo a muy buen nivel. Sinceramente, si yo estuviera en la selección le diría al míster: ‘Llévate a Iago Aspas’. Para mí es uno de los mejores delanteros españoles y siempre te crea peligro, aun no estando fino. Puede perder cinco balones en 90 minutos, pero tener una y hacerte un gol, como pasó contra el Levante”, recordó.

El centrocampista del Celta también considera “injustas” las críticas al seleccionador nacional, con el que coincidió tanto en Balaídos como en el filial del Barça. “España hizo una buena Eurocopa, pero en esta vida cada uno opina lo que quiere y ve el fútbol de una forma o de otra. No te voy a hablar nunca mal de Luis Enrique, es un grandísimo entrenador y ahí están los números. En el Celta hizo una gran temporada, en el Barça igual, en el Barcelona B subimos a Segunda… Lo único que lleve a Iago a la selección”, bromeó.