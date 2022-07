Nico celebra la llegada de Lewandowski: "Me acuerdo cuando marcó los cuatro goles al Madrid, lo celebré mucho"

El centrocampista del Fútbol Club Barcelona Nico González cree que han dado un "salto de calidad brutal" con la llegada de los nuevos fichajes y que eso "se traducirá en títulos" esta próxima temporada en la que, a nivel personal, luchará "por jugar todos los partidos posibles"

"Sin duda, no se le puede negar a nadie que la plantilla está creciendo y mejorando mucho. Es evidente que estamos dando un salto de calidad brutal con los nuevos fichajes y estoy seguro que se traducirá en títulos y un mejor año que el pasado", aseguró Nico González en declaraciones a los medios oficiales del club publicadas este viernes.

El gallego celebró la llegada de Robert Lewandowski, al que ha visto "en muchos partidos". "Me acuerdo de una contra el Real Madrid y marcando cuatro goles, que lo celebré mucho. Es ilusionante jugar con él", subrayó. A nivel personal, espera que su papel sea "un poco como el de la temporada pasada". "Sólo estuve dos partidos con el B y realmente estuve todo el año en la dinámica del primer equipo y jugando muchos partidos y teniendo muchos minutos. La idea para esta temporada es la misma, luchar por jugar todos los partidos posibles", confesó.

"En las categorías inferiores del Barça siempre he jugado en esa posición y en el filial cuando mejor jugué fue ahí. En estos dos primeros partidos me sentido muy cómodo y me gusta jugar ahí", añadió Nico González sobre su posición de '5' en el equipo en este inicio de la pretemporada.

Finalmente, el centrocampista reconoció que un Clásico como el de este sábado en Las Vegas "siempre apetece jugar y es una motivación muy grande". "He tenido la suerte de jugar dos, aunque estuve presente en tres, y es espectacular cada vez que jugamos contra el Real Madrid", admitió.