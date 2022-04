Neyder Lozano, sin ficha en el Granada, se lía a insultos con los árbitros: "Hijos de ..., sinvergüenzas"

El final del Granada - Levante, de LaLiga Santander, desembocó con un capítulo tenso en el túnel de vestuarios, tal como recoge el acta del partido.

Según la redacción firmada por Pizarro Gómez, "al finalizar el partido, en el acceso al túnel de vestuarios pudimos observar un grupo de personas no identificadas, siendo informado de dicho problema el delegado de campo. En el mismo acceso fue identificado don Neyder Yessy Lozano Rentería perteneciente al club local y sin licencia federativa según nos traslada el delegado de campo tras nuestro requerimiento, el cual se dirigió a nosotros, en reiteradas ocasiones y de manera exaltada en los siguientes términos: "Hijos de puta, malísimos, sinvergüenzas", teniendo que ser retenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que los incidentes no fuesen a más".

Lío en el túnel de vestuarios con Neyder Lozano llamando "H... D... P..." a los árbitros del @GranadaCF - @LevanteUD



Le ha frenado la policía pic.twitter.com/YUJyTCDtkb — Fran Viñuela (@FranVinuela) April 17, 2022

El Granada, cuando el marcador iba 0-1, se quedó con un futbolista menos por penalti y doble amarilla para Germán, en el minuto 9 de la segunda parte. El resultado final fue de 1-4.

Neyder Lozano, sin ficha por larga lesión

Neyder Lozano fichó por el Granada procedente del Elche en el verano de 2019. Sin embargo, no ha podido todavía jugar un solo partido oficial con el conjunto nazarí por una larguísima lesión de tibia que le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano, hasta el punto de que el Granada no prevé poder contar con él durante esta temporada, por lo que decidió no hacerle ficha federativa.