Neto: "Llego al Barça en mi mejor momento"

El portero brasileño Norberto 'Neto' Murara ha afirmado este viernes que llega al FC Barcelona en su "mejor momento como persona y como profesional", sintiendo "un gran orgullo de tener esta oportunidad" de ponerse a las órdenes del técnico Ernesto Valverde.

"Siento un gran orgullo de tener esta oportunidad. Creo que llego en mi mejor momento como persona y como profesional. Siempre he soñado con jugar en un club como el Barça. Las oportunidades llegan cuando menos lo esperamos, pero cuando más preparados estamos", aseguró Neto en una entrevista a los medios oficiales de la entidad culé.

Así, Neto llega a la portería del Barça tras defender la del Athletico Paranaense (2002-2011), Fiorentina (2011-2015), Juventus (2015-2017) y Valencia CF (2017 a 2019). Su gran altura y su agilidad hacen de él un guardameta seguro en los lances aéreos.

"Desde siempre, tenía muy claro qué era lo que quería hacer, pero portero seguro. No iba conmigo ir corriendo de un lado a otro del campo, quería salvar el equipo haciendo paradas. Mi padre también fue portero y fue mi gran inspiración", admitió el nuevo arquero blaugrana.

Además, analizó su reciente etapa en el Valencia. "Siempre me había hecho ilusión jugar en LaLiga. He trabajado muchísimo estas dos temporadas y conseguimos devolver al Valencia a la 'Champions'", destacó sobre sus dos cursos en el equipo de Mestalla.

Neto también recalcó sus primeros recuerdos referentes al Barça. "Comienzo a seguir al Barça en la época de Ronaldo y Rivaldo. Aún recuerdo, como si fuera ayer, ver el famoso gol del arranque de Ronaldo [contra el Compostela] en casa de mi abuela", confesó antes de valorar sus planes para la portería culé.

"Es un estilo de juego donde hay que participar mucho más. Al portero siempre se le mira bajo lupa, pero estoy muy preparado. Entrenar con Ter Stegen me hará mejorar muchísimo. Jugar contra el Barça siempre es imprevisible y hacerlo junto a Messi será mucho mejor", añadió.

"Siempre me gusta volver cada día a casa con la sensación de haber dado un paso más. Como equipo, quiero que compitamos al máximo nivel por todos los títulos. Me considero un ganador y no me gusta nada perder", concluyó sobre los objetivos blaugranas para este curso."