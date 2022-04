Mouriño, en El Partidazo de COPE: "Sabemos de la sorna de Aspas; hay declaraciones más graves sin sancionar"

En el Celta de Vigo están pendientes de si, en los próximos días, en la Federación Española de Fútbol sancionan o no las declaraciones que realizó Iago Aspas el pásado sábado a Movistar, a la finalización del partido de LaLiga Santander frente al Real Madrid.

"Los dos primeros son penaltitos, pero han sido. El último, desde mi punto de vista, no ha sido. [...] Sólo le ha faltado ahí pitar uno para tirarlo Pablo (González Fuertes)", dijo Aspas en alusión al colegiado principal del encuentro.

Iago Aspas: "Los dos primeros han sido penaltitos, el último no era". #LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/HHIjuPipXb — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 2, 2022





La valoración del presidente del Celta, Carlos Mouriño, en El Partidazo de COPE fue simple: "Creo que no hay nada que perseguir. Se abre un expediente por norma. Creo que todos los que conocemos a Iago Aspas sabemos de su retranca y su sorna, pero también sabemos que ha habido declaraciones de otros clubes y presidentes más graves, que no han sido sancionadas", dijo este lunes en la entrevista de Juanma Castaño.

Carlos Mouriño, en



"Creo que no hay nada que perseguir, se le abre expediente a por norma"



"Hay declaraciones de presidentes, entrenadores y jugadores de otros clubes más graves y no pasa nada"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/f0BV6qU8Fo — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 4, 2022

Según la información de Isaac Fouto, el Comité de Competición nombrará a un Juez Instructor que verá si esas declaraciones son sancionables.

El presidente coincide con que "se ha formado cierto revuelo" con las palabras del delantero del Celta, pero que no afecta a la buena relación que mantienen los dos clubes, pasando por el propio Carlos Mouriño con Florentino Pérez: "En el palco mantenemos la compostura, y Florentino no dice absolutamente nada" cuando se producen los penaltis.

"El árbitro no tuvo su mejor día. Posiblemente no le acompañó la suerte y sus apreciaciones no coinciden con las nuestras. Para mí, dos son tremendamente complicados y el tercero no existe", valoró Mouriño.

Las situaciones complicadas de Santi Mina y Denis Suárez

Por otra parte, Santi Mina está siendo juzgado por un presunto delito de agresión sexual. Mouriño opta por la prudencia, aboga por la presunción de inocencia y reconoce la preocupación por el jugador: "Sí, es lógico que estemos preocupados. Es un jugador que tiene un magnífico rendimiento. Para nosotros, predomina la presunción de inocencia, así que hay que esperar a ver cómo vienen los hechos". Según dejó ver el presidente, la sentencia se dictará "en un mes o un mes y medio".

La renovación de Denis Suárez parece complicada por la agencia de representación del jugador, que también representa al joven Bryan Bugarín, con el que hubo una sonada polémica que recordó el presidente Mouriño: "Denis Suárez y sus agentes empezaron a contratar una serie de jugadores nuestros de las categorías inferiores y se pusieron a subastar a un chico... Y yo no puedo permitirlo. Mientras Denis esté con ese representante, no vamos a sentarnos a negociar nada", sentenció.

Y aclaró: "Aprecio mucho a Denis, sabe del esfuerzo que hicimos por traerle, y sabemos de su esfuerzo por venir al Celta, pero hay cosas por encima de los jugadores y por encima del presidente. Hay cosas que no vamos a permitir jamás".