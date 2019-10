Morata: "Que nos respeten, hay veces que no nos miran igual que a otros equipos"

Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, ha concedido una entrevista al diario MARCA donde ha analizado las polémicas arbitrales que están rodeando al equipo colchonero en las últimas semanas y sobre todo su expulsión en Mallorca: “Creo que no hice nada grave, yo no insulté a nadie, me encaré con el defensa porque no soy de piedra, vino a por mí y me dijo cosas que no están bien” y además pide disculpas a su afición por esa expulsión: “Pido disculpas a mi afición porque no se merecía quedarse con 10, ni perder a un jugador de la plantilla para el siguiente partido”.

Este pasado fin de semana Mateu Lahoz expulsió al jugador del Barcelona Ousmane Dembélé por decirle "Eres muy malo". Isaac Fouto ha informado que le van a caer dos partidos por ello y por tanto se perderá el Clásico del próximo 26 de octubre.

A pesar de ello, Morata apunta que hay un doble rasero con el Atlético de Madrid: "Es una cosa que está clara, solo tienes que ver las imágenes. Ya lo dije el año pasado con la sanción a Diego, creo que hubiera sido difícil verla en otros jugadores de la Liga. Tienen que considerar al Atleti como lo que somos, un equipo grande. Que nos respeten, hay veces que no nos miran igual que a otros equipos".