Morata, indignado: "No sé para que nos dan charlas los árbitros, no entiendo nada"

Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, expresó este martes, tras el 1-1 contra el Rayo Vallecano, que "no" entiende "nada" del VAR, señaló que "se mira todo" cuando se trata de jugadas en contra de su equipo y lo comparó con las acciones a favor de su conjunto, al tiempo que puso como ejemplo "un penalti claro" que le han hecho a él y el árbitro, Iglesias Villanueva, "no va ni a mirarlo".

"Mal sabor de boca. Y, sobre todo, yo personalmente no entiendo nada, porque nuestras cosas ni se miran y dentro del área nuestro, cuando defendemos, se mira todo, incluso cuando atacamos se mira todo, revisamos todo... Cuando es para nosotros... A mí me hacen un penalti y no va ni a mirarlo. Está bien que te digan que es una herramienta para ayudar, pero es su criterio totalmente", explicó el delantero en declaraciones a Movistar.

"Es su criterio. Totalmente. No sé para qué vienen a darnos charlas y a decirnos cosas. El otro día (contra el Athletic Club, en el gol anulado en el minuto 9) no le toco. Es imposible que me anulen un gol sin tocar a una persona. No sé qué pasa", abundó Morata, que valoró "el gran equipo" que es el Rayo: "Ha hecho un buen partido. Está claro que ya hizo un gran partido en Barcelona y ha hecho un gran partido contra nosotros. Al final, es lo que he dicho. No entiendo muchas cosas".

Morata abrió el marcador. "Un gran pase y al final es una pena que no haya servido para ganar", lamentó el atacante, que aboga por "ser positivo" a partir de este miércoles y ponerse "a trabajar otra vez".



Después, en rueda de prensa, Morata matizó: "No vale de nada decir lo que uno piensa, igual es un calentón después de un partido que se nos escapan dos puntos. No sé si (le perjudican los árbitros y el VAR) más (al Atlético) que a otros o no. No puedo entrar a valorar lo que pasa con los demás equipos. Digo lo que pienso y lo que veo. Quizá no ha sido el modo correcto después del partido. Ha sido un calentón".

"En Anoeta es el mismo gol, idéntico. A nosotros nos lo quitan y a ellos se lo dan. Por lo menos, una explicación. Luego preguntas y no hay explicación. Sólo puedo pensar que es criterio. Lo demás, entiendo que es difícil verlo en el campo. Debería ser más claro", añadió.

Entre la diferencia entre la primera parte y la segunda de su equipo, enfocó a la reacción del Rayo Vallecano: "Son partidos de fútbol. El Rayo ha jugado mejor en el segundo tiempo que en el primero. Hay que darle mérito al equipo que tiene mérito. El segundo tiempo del Rayo ha sido muy bueno. Y nosotros tenemos que dar más y pensar que cada día es más difícil enfrentar a todos los equipos".