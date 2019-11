Morata: "Falta de actitud y de motivación no se puede decir nunca en nuestro equipo"

El delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata subrayó que todos en el equipo son "culpables" de la derrota de este miércoles ante el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones y remarcó que no hay ni "falta de actitud ni de compromiso", dos factores que considera que "nunca" van a ser de menos en el vestuario colchonero.

"Somos todos culpables. Aquí somos un grupo muy familiar, somos como hermanos y sabemos que es culpa de todos y que todos tenemos que cambiar la situación", expresó Morata tras acudir este jueves a un acto promocional de 'LG'.

El madrileño dejó claro que "no falta motivación ni compromiso". "Falta de actitud y de motivación no se puede decir nunca en nuestro equipo. Puede que salgan mejor o peor las cosas, pero lo damos todo. Son cosas de la dinámica y cuando esta sea más positiva, todo irá mucho mejor. Son sólo cosas técnicas las que debemos cambiar, por actitud y compromiso no va a ser ni será nunca en el Atlético", aseveró.

El atacante recordó igualmente que, pese a esta mala racha, también hay "cosas positivas que a veces no se ven en estos momentos" y que necesitan "un estímulo", aunque aclaró que él no ha dicho que tenga "claro cual es el problema", achacándolo todo a "una cuestión de confianza".

Además, Morata se refirió a la diferencia entre las primeras y las segundas partes. "Cuando las cosas no se empiezan bien es cuando tenemos que dar un paso adelante. El salir en las primeras partes como en las segundas es un paso importante que tenemos que dar", advirtió.

De todos modos, aseguró que no hay "preocupación", pero sí "responsabilidad". "Somos el Atlético y sabemos lo que tenemos qué hacer y los errores que hemos cometido, dependemos de nosotros para ser primeros y pasar (a octavos de la Champions) y estamos en una buena situación en LaLiga", remarcó.

"Nosotros queremos ganar siempre, dar lo máximo y defender este escudo a muerte, sólo es una cuestión de tiempo, de ajustar pequeñas cosas y de estar todos juntos", insistió el futbolista colchonero.

Finalmente, apuntó que la mala racha de Diego Costa "es fútbol". "Cualquier jugador pasa por momentos en los que puedes hacer de todo, pero no te llega, y otras veces pasas por ahí y va para dentro", explicó. "Lo mas importante es la importancia que tiene en el equipo y sabemos que cuando empiece a marcar no va a parar, le necesitamos", sentenció.

Álvaro Morata realizó estas declaraciones tras participar en la presentación oficial en Madrid del 'LG G8X ThinQ', el nuevo 'smartphone' de la marca surcoreana que tiene dos pantallas y multiplica las posibilidades.