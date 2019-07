Morata, baja para el encuentro contra el All Star de la MLS

Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, sufre una contractura muscular en la pierna derecha, según determinó una resonancia magnética a la que fue sometido este lunes el futbolista en Orlando, después de las molestias con las que se retiró en el minuto 13 del derbi contra el Real Madrid.

El parte médico del Atlético asegura que el delantero rojiblanco se ha sometido este lunes a una resonancia mágnetica en Orlando, tras la lesión que sufrió ante el Real Madrid, lo que le obligó a retirarse del encuentro. Las pruebas han descartado una rotura muscular y diagnosticándole una contractura muscular. Morata continuará realizando trabajo de fisioterapia y entrenamiento individualizado hasta que las molestias remitan y pueda reintegrarse al grupo. Salvo sorpresa, Morata estará disponible para el arranque de Liga ante el Getafe.

El ex del Chelsea arrancó este verano por primera vez una pretemporada a las órdenes de Simeone, tras disputar la última media temporada como cedido en el conjunto colchonero. Este verano se ha confirmado también su traspaso definitivo al Atlético, que se hará efectivo el próximo verano por 55 millones de euros. El madrileño tendrá esta temporada el reto de superar los 6 goles en LaLiga que anotó a temporada pasada. Morata no se ha entrenado con el equipo ni el domingo ni el lunes por ese motivo y será baja para el tercer y último partido amistoso del Atlético en Estados Unidos, el próximo miércoles (madrugada del jueves en España) en el All Star de la Major League Soccer en Orlando.

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, remarcó este lunes el sentido de familia del equipo rojiblanco, apuntó que ya forman parte de ella cada uno de los ocho fichajes que han llegado al equipo este verano y remarcó que es un orgullo representar al club en el All Star de la Major League Soccer.

El canterano atlético destacó dentro de esa rápida adaptación la capacidad de Héctor Herrera para hacerlo rápidamente: "Nosotros acogemos a los nuevos como uno más desde el primer día. Tratamos a la gente como una familia. Héctor Herrera es un jugador que se adapta muy rápido y desde el primer día le hemos hecho saber lo que es el Atlético de Madrid. Ya forma parte de nuestra familia, igual que todos los nuevos que han venido. Es un orgullo representar al Atlético de Madrid en este tipo de partidos. Que nos hayan invitado es un orgullo. Vamos a ponerle muchas ganas y mucha ilusión al encuentro. Esperamos que sea un bonito partido para nosotros y los aficionados", añadió.

Koke, según las pruebas, jugará en el medio centro con Saúl Ñíguez, como el pasado sábado contra el Real Madrid: "Llevo muchos años jugando con él, ya sea en el centro del campo o la banda. Me siento muy cómodo. Es una opción más del equipo que podamos jugar los dos por el centro. Podemos jugar por dentro y por fuera. Vamos a darlo todo por el equipo", valoró.

Antes del encuentro en sí del 'All Star', Koke también competirá en el concurso de habilidad junto a Héctor Herrera y Joao Félix frente a Wayne Rooney, Nani o Jonathan dos Santos: "Es un reto que nunca había hecho. Lo afronto con muchas ganas e ilusión. Espero que salga bien y sobre todo disfruten los fans", explicó.

El montenegrino Stefan Savic, defensa del Atlético de Madrid, destacó este lunes que el conjunto rojiblanco tiene mucha gente con hambre de ganar esta temporada y apuntó que la defensa es un punto fuerte del equipo, que pierde un jugador muy importante con la marcha de Diego Godín: "Perdemos un jugador muy importante en la historia del Atlético de Madrid. Y para mí, jugar en el Atlético es una gran responsabilidad. Como ya llevo cuatro años en el club, ya conozco la forma de trabajar y de jugar y tengo mucha experiencia", aseguró.

El ex de la Fiorentina destacó como una de las claves del grupo el acoger muy pronto a los nuevos: "Llevamos mucho tiempo trabajando con el 'míster' y tenemos la responsabilidad de ayudar a los nuevos para que entiendan cuanto antes sea posible la forma de jugar de nuestro equipo. Cuanto antes lo consigan, va a ser mucho más fácil para el equipo", explicó en la rueda de prensa previa al All Star de la Major League Soccer del miércoles en Orlando (madrugada del jueves en España).

El central montengrino quiso dejar claro en la previa del encuentro que el gran objetivo de la temporada es ganar cada partido y luchar por títulos: "Esperamos este año con mucha ilusión. Tenemos mucha gente nueva y mucha gente con hambre de ganar, que es muy importante. Nosotros queremos siempre ganar. Nuestro objetivo siempre es ganar", añadió.