Monchi, en El Partidazo de COPE: "Julen Lopetegui es un enfermo del trabajo, y eso me conquista"

El Sevilla, una vez ha sellado en Luxemburgo su clasificación para los 1/16 de final de la Europa League, ya puede centrarse en el derbi sevillano que se celebra este domingo en el estadio Benito Villamarín a las 21 horas.

Monchi atendió la llamada de El Partidazo de COPE este jueves desde el hotel de concentración, donde recuerda que el Sevilla se ha tomado el partido ante el Dudelange muy en serio porque "la competición europea nos ha dado mucho y no era justo no darle importancia al partido de hoy".

Siempre que se habla de un derbi, Monchi siente nervios: "Me pongo nervioso cuando jugamos un amistoso ante un Tercera, cómo no me voy a poner en el derbi. Soy muy inquieto, sufro mucho antes de los partidos".

Será un derbi con muchas caras nuevas en el equipo que entrena Julen Lopetegui: "El derbi sevillano se juega 365 días al año. El día a día te va atrapando. Tenemos muchos jugadores jóvenes, intentaremos entre todos hacerles ver lo que es un derbi".

Un Lopetegui que, según afirmó, "más allá de los resultados hay sinergias positivas y tiene una cualidad que me gusta por encima de las demás: que es un enfermo del trabajo y eso me conquista".

Se imagina un derbi "competido y sueño con la victoria". Restó importancia a la sequía goleadora por la que ha pasado Luuk de Jong: "Si mete el gol de Jong, Dabbur o Munir, me da igual. Al delantero se le juzga por el gol y cuando no llega está en el punto de mira. Hay confianza con De Jong, con Dabbur, con Chicharito… Hay apoyo de cerca con el jugador".

Recuerda que el ambiente, sobre todo, será sano: "Puedo presumir de una convivencia total entre amigos y dentro de la familia, sabemos manejar la ironía y la guasa. En esta ciudad sabemos comportarnos".