Monchi: "No ha habido ofertas por Ben Yedder"

El Director General Deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', ha recordado este viernes que el delantero francés Wissam Ben Yedder "es futbolista del Sevilla" y que "no ha habido oferta por él", por lo que se reincorporará al trabajo "el día 13 (de julio) y viajará a Estados Unidos" con sus compañeros.

Monchi, en la presentación de los delanteros Munas Dabbur y Luuk de Jong, se refirió así al posible interés de clubes como el PSG francés o el Manchester United inglés en el delantero sevillista, cuya cláusula de rescisión es de 40 millones de euros y que en su día dejó abierta la posibilidad de salir del Sevilla para buscar nuevos retos.

"Valoraremos en su momento lo que pueda aparecer pero no hablo de hipótesis. Tenemos cinco delanteros y es una posición bien cubierta. Julen estaría encantado de que no se moviera un varal ahí", ha asegurado Monchi, quien no ha querido oficializar la cesión del madridista Sergio Reguilón porque "aún no ha pasado las pruebas médicas".

El técnico gaditano quiso "omitir todo tipo de respuestas" sobre su paisano Luis Alberto Romero, mediapunta de la Lazio italiano por quien negocia el Sevilla, ya que "sería una falta de respeto, sobre todo a un chico formado aquí", y es consciente de que "todo lo que hablase sobre él se convertiría en una bomba".

Monchi se ha congratulado por la celeridad de sus gestiones, aunque "si pudiera cerrar la plantilla esta tarde, lo haría, eso sería lo idílico" porque "no hay una estrategia de esperar a los últimos días" y "se ha hecho un trabajo completo y tanto los nombres como las posiciones a reforzar están encima de la mesa".

Por su parte, el presidente del Sevilla, José Castro, se mostró "ilusionado con lo que ha venido y por lo que queda por venir", que van a conformar "el mejor equipo posible para la temporada que viene", aunque no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de fichar a Dani Ceballos, ya que ésa "sería una decisión técnica, del doctor Monchi".

De Jong: "Jugar en el Sevilla es una oportunidad increíble que no podía rechazar"

Antes de Monchi y Castro fue turno de los dos protagonistas del día; Luuk de Jong y Munas Dabbur. En el caso del holandés, por quien el Sevilla ha pagado unos 13 millones y ha firmado un contrato hasta 2023, aseguró durante su presentación que tras una "gran temporada en el PSV", se siente "muy bien" por gozar de la "oportunidad increíble que es venir al Sevilla".

El ariete neerlandés resaltó su "experiencia en la Liga Europa jugando ante los mejores jugadores del mundo", que debe servirle para "cumplir con las expectativas" de un equipo en el que "han jugado muchos delanteros buenos y ha ganado muchos trofeos hasta "posicionarse en la banda más alta de los clubes europeos por sus títulos continentales". En cuanto a la compatibilidad con Dabbur, el punta holandés ha asegurado que su juego es totalmente diferente, por lo que espera que puedan coincidir en más de una ocasión en el campo.

Munas Dabbur, también con contrato hasta 2023 y que llegó con un coste aproximado de 15 millones, se confesó "contento de estar aquí" para cumplir con su "reto de siempre, que es marcar goles", si bien es consciente de que "lo que haces en una liga como la austríaca no es fácil hacerlo en otras" como la española, que "es la mejor del mundo"

Dabbur mostró su sorpresa al comprobar que "los fans del Sevilla viven por este club, el ambiente es increíble antes y durante de los partidos", como tuvo ocasión de comprobar cuando vino en enero a formar su contrato, y está "seguro de que cuando juegue en el Sánchez-Pizjuán", experimentará "sensaciones de las que jamás se olvidan".