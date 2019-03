Monchi: "Me fui porque creía que era el momento, porque yo mismo me veía que me quedaba atrás"

Ramón Rodríguez 'Monchi' ha manifestado este lunes en su presentación como director general deportivo del Sevilla que su regreso no obedece a que la entidad "tenga un problema", ya que "es un club admirado en toda Europa", sino que pretende colaborar en el "crecimiento sostenido" de la entidad.

Monchi, que vuelve al club del que se marchó hace dos años para convertirse en el director deportivo del Roma, reiteró que no es "ningún salvador de nada porque nada hay que salvar" y sí que está "convencido de que hay mucho trabajo por hacer aunque se han hecho cosas ya muy buenas", para "contribuir a que el Sevilla se pueda codear con la élite".

Para el técnico gaditano, el objetivo será "estar donde se pelean por las cosas importantes", ya que "ser campeón tiene matices que no se pueden controlar siempre, pero si estás en el sitio adecuado será más probable que esto suceda"; y afirmó que su idea es quedarse "mucho tiempo", ya que ha firmado un "contrato indefinido".

Monchi ha negado que, pese a su sevillismo, haya "venido al Sevilla por que sea sevillista", pues el motivo es que "entre todas las ofertas que pudiera tener, que las tenía, la del Sevilla era la más atractiva profesionalmente" aunque "otras pudieran sonar muy rimbombantes" por la importancia de los clubes que las hicieron.

Negó cualquier contacto con el Real Madrid y admitió de los equipos que se ha dirigido a él al Arsenal, al que ha "agradecido su interés" por ser "el club que más fuerte lo ha hecho" pero declinó la propuesta porque la del "Sevilla reunía las condiciones necesarias para tomar la decisión".

El exportero insistió en que en sus negociaciones con el presidente y el director general del club le "gustó lo que proponían" e indicó que sólo puede transmitir un "mensaje para los sevillistas: que confíen, que ayuden y que se olviden de cosas extrañas".

"Yo no me fui porque me llevara mal con nadie. Entre otras cosas porque hoy están los mismos que cuando me fui. Si he vuelto es porque esas leyendas urbanas que se contaban no existían. Me fui porque creía que era el momento, porque yo mismo me veía que me quedaba atrás", añadió.

La primera elección del nuevo director general deportivo será el próximo entrenador de la primera plantilla, cargo para el que "para nada se puede descartar a Joaquín Caparrós", que desde el viernes ocupa el banquillo de forma interina, pues se trata de "un técnico capacitado" y "sería absurdo" no considerarlo entre los candidatos.

Otra de las tareas de Monchi es cerrar las renovaciones de (Pablo) Sarabia o (Éver) Banega, si bien recordó que en su "anterior etapa, se vendían jugadores para tener una plantilla con un valor por encima de los ingresos ordinarios" y este "modelo hizo crecer", por lo que "las ventas son una posibilidad" pese a que "la buena gestión ha continuado en los últimos años" y el Sevilla "está saneado".

El dirigente sevillista también respondió a algunas preguntas sobre su pasado reciente en Roma formulada por periodistas italianos desplazados e indicó que no cambia "por nada" los dos años vividos en la capital transalpina, y que "si tuviera que volver a firmar, lo haría" aunque admitió haber cometido "algún error de novato".