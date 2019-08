Minguella, sobre Griezmann: "No voy a ir al Camp Nou; el jugador que no respeta a mi club no me interesa"

Josep María Minguella analizó este sábado en Tiempo de Juego la actualidad del Barcelona y se reafirmó en sus declaraciones de que si Griezmann acababa llegando al club, él no acudiría más al estadio: "No voy a ir al Camp Nou".

Preguntado primero por Neymar, afirmó que al dejar 222 millones, el brasileño no hizo ningún feo al club, pese a confesar a la directiva que no se marcharía. Más crítico fue con un Griezmann al que culpa de no haber respetado al Barcelona tras el plantón que el jugador protagonizó tras la emisión de su famoso documental: "El jugador que no respeta a mi club no me interesa. El club es sagrado".

Además, pronosticó: "Griezmann jugará bien en el sitio de Messi, pero cuando se tenga que desplazar a la banda para que juegue el argentino en su posición no estará a gusto. En el primer o segundo año pedirá irse igual que pasó con Arda Turan".

A su vez, califica positivamente el posible fichaje de Junior al igual que el de De Jong. Sobre el lateral izquierdo reconoció: "Es muy buen jugador, pero con Jordi Alba es muy difícil jugar porque es mano derecha de Messi".

Sobre el mediocentro holandés señaló que se trata de un "excelente refuerzo, ya que es lo que necesitaba el Barcelona para el centro del campo".

Por último, opinó que el conjunto azulgrana "ha mejorado la plantilla con respecto a la del año pasado".