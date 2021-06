Míchel, presentado en el Getafe: "Si la gente piensa que el Getafe no va a ser agresivo está equivocada"

El nuevo entrenador del Getafe, José Miguel González Martín del Campo 'Míchel', subrayó que el equipo mantendrá el sello de grupo "agresivo" en su nueva etapa al frente del banquillo azulón, y que pretende que sea "competitivo" para estar "muy arriba" la próxima temporada 2021-22 en LaLiga Santander.

"Cuando un equipo es competitivo y empieza a ocupar escalones que le corresponden a otros siempre hay controversia. El Getafe es un equipo luchador que no elude la pelea y eso genera conflictos. No ha matado a nadie. No queremos apartarnos de esto que hemos visto. Si la gente piensa que no vamos a ser agresivos están equivocados", manifestó en su presentación oficial junto al presidente del club madrileño, Ángel Torres.

Míchel confesó que era un "honor volver" a un club que ya entrenó entre 2009 y 2011. "No me había ido nunca porque tenía comunicación con la gente del club. He sufrido con las cosas malas y celebrado las muchas buenas. El club ha mejorado mucho y mantiene la esencia. Estoy muy ilusionado, más que cuando vine la primera vez. Me gusta mucho el club, lo que conozco, la esencia, la palabra del presidente y la plantilla que tengo", subrayó.

El exjugador del Real Madrid desveló que su retorno se fraguó hace un año cuando se empezó a hablar de la marcha de Pepe Bordalás al Valencia. "Hubo un contacto y, si lo hubo, eso es mantener la palabra del presidente. Las negociaciones han tardado exactamente lo mismo que la otra vez. Le dije al presidente: '¿a qué hora entrenamos mañana?', explicó.

Acerca del estilo de juego del 'nuevo' Getafe, dijo que el equipo ha tenido éxito con diferentes maneras de jugar. "Lo que intento es aprovechar esas condiciones e intentar adaptarlas a lo que pensamos. No vamos a ir a contramano de la calidad de los jugadores. Este ha sido un equipo de referencia en la Liga española los últimos años. La gente ha pensado que solo ha peleado, pero también ha jugado", destacó.

Tras confesar que Carles Aleñá es un jugador que le "gusta", manifestó que, si le preguntara al presidente Ángel Torres, el objetivo sería "cerca de los puestos europeos". "El Getafe ya es un club reconocido y debe estar en una zona mucho más cerca de Europa de lo que ha estado este año. Capacidad hay en la plantilla y vamos a ser exigentes para ser competitivos. No sé dónde vamos a llegar, pero sí dónde queremos llegar, que es muy arriba. Cuando el Getafe ha competido ha llegado lejos", señaló.

ÁNGEL TORRES: "NO HAY 'CASO ANGEL', SE VA A MARCHAR AL 99 POR CIENTO"

El presidente del Getafe, Angel Torres, justificó el fichaje de Míchel. "Se habían ofrecido bastantes, había que dar un cambio. Tengo un concepto del fútbol en el que hay dos sistemas. Los que juegan con los pies y con la cabeza. Míchel es de los que juegan con la cabeza. ¿Por qué cambiar ahora? Hace unos años teníamos que tener un entrenador que nos subiera a Primera y hay que agradecer a Pepe lo que ha dado a este club", dijo sobre Bordalás.

Torres aseguró que su propósito es que la plantilla "va a seguir completa", aunque admitió que va a ser complicado. "Los 16 o 17 con contrato son fijos y ahora hay que mejorar en todas las líneas. El objetivo es que no salga nadie. Que va a ser difícil, sí porque tenemos buenos futbolistas. Nadie del equipo titular se va a ir si no paga la cláusula", sentenció.

No obstante, informó de que el delantero Ángel Rodríguez no seguirá el próximo curso porque no aceptará la renovación. "No hay 'caso Ángel' porque termina contrato el 30 de junio. Le hemos hecho una propuesta y la está estudiando. Creo al 99 por ciento de posibilidades que no va a continuar. La gente le quiere, pero no vamos a volvernos locos. Quiere una serie de años, pero tiene una edad. Me da que hace tiempo que lo tiene hecho con alguien y que está jugando. El Getafe va a jugar con 11 siempre", indicó.