Míchel, en Deportes COPE: "Me pareció penalti lo de Ramos, pero también se tiene que pitar en un Cádiz-Huesca"

Este sábado el Huesca viajará hasta Madrid para jugar contra el Real Madrid a partir de las 14h. El equipo aragonés llegará a este partido en posiciones de descenso y sin haber ganado todavía ningún partido, a pesar de eso, en palabras de su entrenador Michel en Deportes COPE, "si nos basamos en el rendimiento, podemos estar al menos tranquilos a pesar de no haber ganado".

Enfrente del Huesca estará un equipo blanco al que se le achaca falta de gol, sin embargo, Míchel ha salido en defensa de los jugadores del Real Madrid: "Todos los jugadores que están en el Madrid es porque tienen algo diferente, no veo un jugador en el Madrid que no tenga opción de hacer gol"

Esta temporada se está viendo que tanto el Real Madrid como el Barcelona son más asequibles, aunque para Míchel "siguen siendo superiores a los demás. Las diferencias se han podido recortar, pero siguen siendo importantes"

En relación a las supuestas imágenes de Benzema hablando con Mendy sobre Vinicius, Míchel ha restado importancia: "Si a mí me pillan en algún comentario, seguro que también digo alguna burrada. Hay que poner cada cosa en su contexto" y sobre el jugador brasileño apunta que "tiene presente, pero a lo largo de su carrera cogerá algo de pausa"

En las primeras jornadas de LaLiga el VAR está siendo protagonista y el entrenador del Huesca señala que "el VAR está para ayudar, pero a veces hay que mantener un criterio uniforme. A veces se moja, y otras veces no. Si no se moja nunca, que no lo haga nunca, si se moja siempre, que lo haga siempre" y también habló sobre la jugada de Ramos en el Clásico y para él es "penalti lo de Ramos. Si se produce en un Cádiz-Huesca y no lo pitas se genera la duda".

Por último, tuvo tiempo para hablar de la posible sanción a Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, por criticar al VAR y a los árbitros: "Ahora se puede dialogar más con los árbitros. Hacen muy bien su labor. Si se equivocan y sales calientes del partido…No me parecen declaraciones para sancionarle con cuatro partidos".