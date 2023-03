El Metropolitano 'calienta' para acoger el 2ª concierto OMG LaLiga

El próximo 16 de junio se celebrará en el Estadio Cívitas Metropolitano la 2ª edición del concierto OMG LaLiga Music Experience, el evento musical organizado por NSN con la colaboración de LaLiga, y cuyos primeros artistas confirmados son Aitana, Sebastián Yatra y las gemelas Nervo de un cartel cuyo line up se irá ampliando en las próximas semanas.

La venta de entradas se anunciará en los próximos días a través de la plataformaOMGMusicExperience.com. En su primera edición, celebrada en el RCDE Stadium de Barcelona el año pasado, el evento fue todo un éxito

La Cadena COPE ha estado con Óscar Mayo, Director General Ejecutivo de LaLiga, y con Vicenc Fábregas, CEO de NSN (Never Say Never) la empresa encargada de organizar y producir el evento para charlar sobre los preparativos de dicho concierto