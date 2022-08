El Barça se fija en Foyth; el Sevilla ata a un nuevo central; El Villarreal cierra la puerta a Umar Sadiq

Juan Foyth interesa al Barcelona

El Fútbol Club Barcelona está buscando un lateral derecho y parece haberlo encontrado. Se trataría de Juan Foythdel Villarreal. El empate ante el Rayo dejo clara dos cosas: Xavi Hernández no cuenta con Sergiño Dest y que hace falta un lateral derecho de manera urgente. El club azulgrana se ha puesto manos a la obra y el argentino es uno de los favoritos

Según ha informado Víctor Navarro en Deportes COPE, este lunes Mateu Alemany se ha reunido con su agente con su agente, Claudio Curti, en la Ciudad Deportiva del Barcelona durante media hora para estudiar su posible contratación. Para que llegue el argentino de 24 años es indispensable la salida de Dest.

Nianzou Kouassi, próximo fichaje del Sevilla

Buenas noticias para Lopetegui. El Sevilla esta a punto de hacerse con un nuevo central. El club andaluz ha cerrado la contratación del joven central Nianzou Kouassi, jugador del Bayern de Múnich. El acuerdo es un hecho, a la espera de que se haga oficial. El club espera la llega del jugador a lo largo del lunes. La operación ronda los 16 millonesde euros más otros cuatro en variables.

Según ha informado Víctor Fernández en Deportes COPE, el club alemán se reserva una opción de compra y un 25% de un posible traspaso. El futbolista parisino de 20 años ya ha sido internacional en la categorías inferiores de la selección francesa. El defensa llegó al Bayern de Múnich en el verano de 2020, equipo con el que ha disputado veintiocho partidos oficiales y en los que ha marcado un gol. Viene con el mismo perfil con el que en su día llegó Koundé.

Nianzou Kouassi, durante un entrenamiento con el Bayern.Cordon Press





El Villarreal presenta a Lo Celso y reniega de Umar Sadiq

El centrocampista Gio Lo Celso ha sido presentado con el Villarreal este lunes. El internacional argentino ha afirmado que su deseo era regresar al equipo en el que ya estuvo cedido en la segunda vuelta de la pasada campaña, además de agradecer el esfuerzo realizado para su incorporación al equipo.

"Se hizo larga la espera, pero ha merecido la pena. Ya en la temporada pasada me sentí muy cómodo aquí porque se trata de un equipo competitivo y con un gran proyecto. Es un equipo fuerte y con grandes objetivos", afirmó, el jugador. En esta rueda de prensa también ha hablado Fernando Roig Negueroles, consejero-delegado del Villarreal, sobre los rumores de una posible llegada de Umar Sadiq:"Hablamos al principio de mercado, pero era una operación inviable y ya no hicimos más. Ahora mismo es como si me hablan de llegar a Júpiter".