El Celta hace oficial los fichajes de Marchesín y Mingueza; Yangel Herrera llega cedido al Girona

Marchesín y Mingueza, nuevos jugadores del Celta



El Celta de Vigo ha anunciado este martes el fichaje del portero Agustín Marchesín, quien procede del Oporto y se ha comprometido con la entidad gallega hasta junio de 2025, con opción de ampliar dicha vinculación un año más. El guardameta, de 34 años, disputó un total de 94 partidos oficiales con el Oporto, siendo la pasada Supercopa de Portugal su último encuentro con los lusos.

La llegada del internacional argentino, campeón de la Copa América 2021 con la albiceleste, está avalada por Coudet, quien buscaba un portero con experiencia para suplir las salidas de Dituro y Rubén Blanco (cedido al Olympique de Marsella). Marchesín compartirá puesto con el internacional sub 21 Iván Villar, que regresó este verano al Celta tras su cesión en el CD Leganés. Su debut con la camiseta celeste será en el último amigable del verano, este sábado contra el Al Shabad en Balaídos.

Pero este no ha sido el único anuncia oficial del club vigués este día. El Celta también ha anunciado el fichaje de Óscar Mingueza. El ya exjugador del Barça, Óscar Mingueza ha fichado por el Celta de Vigo para las próximas cuatro temporadas. Por su parte, el Barcelona se reserva un derecho de recompra del jugador en un futuro y un 50 % de una posterior venta.

El defensa de 23 años de edad, se une al proyecto celeste hasta 2026. Mingueza, procedente del FC Barcelona, roza el medio centenar de partidos en Primera División en las filas del cuadro culé, con el que también ha disputado 10 partidos de Champions y 2 de Europa League y con el que se proclamó campeón de la Copa del Rey.

Yangel Herrera firma por el Girona



El Girona ha anunciado este marte el fichaje del centrocampista Yangel Herrera. El futbolista de 24 años llega cedido por el Manchester City hasta final de temporada. No será la primera experiencia del venezolano en España tras su paso por el Huesca, Girona (donde jugó dos temporadas) y el Espanyol.

En total, el futbolista ha jugado más de un centenar de partidos en la máxima competición. Yangel Herrera debutó como profesional en su país en el 2016, con 18 años. Un año más tarde fichó por el Manchester City aunque jugó cedido en el New York City hasta diciembre de 2018. En enero de 2019 dio el salto al fútbol español. Ha sido internacional por su país en las categorías sub-15, sub-17, sub-20 y también con la absoluta.





Manu Sánchez: "He sido muy feliz en Pamplona"



Manu Sánchez ha sido presentado este martes como nuevo jugador de Osasuna en El Sadar. El futbolista ha hablado primero en rueda de prensa acompañado de Braulio Vázquez, director deportivo del equipo navarro. "Este año y medio que he estado en Pamplona me he sentido muy a gusto. He sido muy feliz", ha señalado el futbolista.

Manu Sánchez va a cumplir su tercera cesión consecutiva en Osasuna. El lateral llegó en el mercado de invierno en enero de 2021. La pasada temporada el futbolista madrileño fue nuevamente cedido por el Atlético de Madrid desde el inicio del curso. El defensa participó en 33 encuentros de Liga marcando un gol y dando tres asistencias.

"Entrenaré y trabajaré todos los días para ayudar al máximo al equipo. Hay una plantilla de gran nivel y será difícil que uno sea más titular que otro", ha señalado el lateral de 21 años, que también no ha dudado en alabar al club navarro: "Osasuna es un club histórico y cada día crece más y más. El Sadar ahora mismo es uno de los mejores estadios que hay". Al terminar la rueda de prensa, el jugador se vistió de corto y se fue a saludar a los aficionados que acudieron al estadio navarro.





Se puede aclarar el futuro de Camello

Sergio Camello, delantero del Atlético de Madrid, ya no se entrenó en la sesión matutina de este martes con el conjunto rojiblanco, rumbo al Rayo Vallecano, pendiente de cerrar su cesión al club franjirrojo para la nueva temporada, después de jugar también a préstamo la pasada campaña en el Mirandés, entonces en LaLiga Smartbank, cuando marcó 15 goles.

Ahora, en cuanto quede cerrada la cesión, ganará experiencia en Liga Santander, en la que el atacante ya debutó a las órdenes de Diego Simeone con el primer equipo del Atlético en la última jornada del curso 2018-19, en el 2-2 contra el Levante en el Ciudad de Valencia, en el que aportó el gol definitivo, y ya jugó otros dos encuentros más, contra el Eibar y el Real Madrid en el ejercicio siguiente.

También jugó un partido de la Liga de Campeones, en 2020 contra el Lokomotiv, y dos encuentros de las rondas iniciales de la Copa del Rey, el último el 12 de diciembre de 2020. Desde entonces, Camello no ha vuelto a entrar en los planes de Diego Simeone. Tampoco para conformar la plantilla del club rojiblanco en este curso, a su vuelta de la cesión en el Mirandés, con el que marcó quince goles en LaLiga Smartbank.

La Real traspasa a Djouahra al Rijeka croata

La Real Sociedad oficializó este martes el traspaso al Rijeka croata del delantero francés de origen argelino Nais Djouahra, sobre quien se reserva una opción de recompra para el futuro. Nais estuvo la pasada temporada a medio camino entre el filial y el primer equipo en el que, tras la lesiones de Mikel Oyarzabal y Ander Barrenetxea, tuvo más protagonismo, pero ante la amplia nómina de delanteros este año el club ha optado por dejarle salir al conjunto croata.

La entidad donostiarra, a diferencia de lo que ha ocurrido en los traspasos de otros jugadores como Julen Lobete, Jon Guridi o Jon Bautista, se ha reservado en este caso la opción de poder repescar al atacante si progresara en Croacia y también compartirá derechos en caso de un posterior traspaso a un tercer equipo. El club vasco ha agradecido al jugador, que llegó hace cuatro temporadas a su cantera, su "profesionalidad y compromiso mostrado durante estos años", al tiempo que le ha deseado lo mejor para "su futuro personal y profesional".