Bryan Gil, en Sevilla y Denis Suárez, en Barcelona; el Mallorca, cerca de cerrar a Augustinsson

BRYAN GIL, A PUNTO DE REGRESAR AL SEVILLA

El extremo izquierdo del Tottenham Hotspur Bryan Gil llegó este lunes a Sevilla para formalizar su cesión hasta final de temporada al club sevillista, en el que se formó y que lo traspasó en el verano de 2021 a la entidad londinense.

Bellerín podría salir del Barcelona rumbo al Sporting de Lisboa; Pape Gueye reforzará al Sevilla El equipo portugués busca un recambio para Pedro Porro, que se iría al Tottenham, y estaría interesado en el lateral del conjunto azulgrana. Pape Gueye fichará por el Sevilla. 29 ene 2023 - 17:44

Bryan Gil, de 21 años e internacional absoluto en cuatro 4 ocasiones, llegó a la cantera del Sevilla con 12 años, en categoría alevín, debutó con el primer equipo en enero de 2019 con Pablo Machín como técnico y, tras sendas cesiones al Leganés y al Eibar, fue traspasado hace dos veranos al Tottenham por unos 25 mmillones de euros más el pase del extremo argentino Erik Lamela.

Después de militar a préstamo en el Valencia entre enero y mayo del pasado año, el extremo de Barbate (Cádiz) volvió a Londres, pero tampoco en esta temporada ha eclosionado con los Spurs, con los que apenas ha sumado 185 minutos de competición oficial distribuidos en ocho tramos de distintos partidos.

Por otro lado, anoche ya llegó a la ciudad hispalense también Pape Gueye, centrocampista senegalés del Olympique de Marsella, jugador recomendado por Sampaoli y llegará en calidad de cedido.

DENIS SUÁREZ, EN BARCELONA

El jugador, todavía del Celta, Denis Suarez, ya está en Barcelona, pero ha ido a la Ciudad Condal por decisión propia aprovechando el dia libre. Hay que tener en cuenta que hasta que no rescinda con el club vigués no fichará por el Espanyol aunque el equipo perico ya tiene el 'ok' del Celta por 200.000 euros.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otro lado, José Gragera está muy cerca de convertirse en jugador del RCD Espanyol. Hay acuerdo entre Real Sporting y RCD Espanyol por 2'8 millones de euros, según ha podido saber la Cadena COPE.

LUDWIG AUGUSTINSSON REFORZARÁ LA DEFENSA DEL MALLORCA

Está a punto de confirmarse el segundo fichaje invernal del Mallorca y además también para reforzar la zaga. Se trata del sueco Ludwig Augustinsson, que como ha informado Jordi Jiménez ya ha pasado reconocimiento médico y ya ha conocido las instalaciones. Lo siguiente será buscar un centrocampista. La idea es Manu Morlanes, pero la operación es muy complicada.