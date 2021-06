Ángel se despide del Getafe; Toni Moya, primer fichaje del Alavés

Ángel Rodríguez se despide de la afición del Getafe por carta

Ángel Rodríguez, delantero del Getafe, no jugará en el club madrileño la próxima temporada tras no ampliar su contrato y aseguró que, pese a que su "intención inicial" era "continuar" en la entidad presidida por Ángel Torres, finalmente no continuará ligado al equipo al que llegó en 2017.

Carta de despedida de Ángel Rodríguez









Toni Moyá, primer fichaje del Alavés para la próxima temporada

El Deportivo Alavés anunció este martes la contratación de Toni Moyá, su primer fichaje para este próximo curso, que llega a Vitoria con un compromiso de dos temporadas.



El centrocampista extremeño de 23 años ha terminado ya su etapa en el Atlético de Madrid B y es internacional en las categorías inferiores de la selección española.



Debutó en Primera División con 19 años en la temporada 2017-18 contra el Deportivo de A Coruña y en la campaña 2018-19 jugó su primer partido como titular un partido completo en la máxima categoría, en un duelo ante el Celta de Vigo (2-0).