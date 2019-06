El Atlético sigue insistiendo por Cavani; Ben Yedder abre la puerta de salida

El Atlético de Madrid ya sabe que no puede contar con Griezmann para la temporada que viene y por ello el club rojiblanco busca un sustituto y el nombre de Cavani sigue estando entre los candidatos.

Nuestro compañero Antonio Ruiz ya informó hace unas semanas que el Atlético estaba interesado en el uruguayo y este lunes Ruiz asegura que el Atlético sigue insistiendo en él.

Y relacionado con esta noticia, Antonio Ruiz ha informado que el futuro de Diego Costa no está claro porque nadie puede asegurar que siga en el club rojiblanco ya que el delantero no está convencido de seguir y lo mismo le ocurre al Atlético ya que piensa que no es imprescindible.

El central holandés De Ligt habló de su futuro después de caer derrotado en la final de la Liga de las Naciones ante Portugal y dijo que quiere descansar en vacaciones, donde decidirá qué oferta acepta, entre ellas, la del Barcelona. El joven central del Ajax contó que Cristiano Ronaldo, cuando se saludaron tras el partido, le dijo que aceptara la oferta de la Juventus.

Además, el delantero del Sevilla Ben Yedder ha dejado abierta la posibilidad de salir del club andaluz tras afirmar desde la concentración de la selección francesa que "sueño con jugar al más alto nivel, en los clubes más grandes del mundo y estar al lado de jugadores de clase mundial. Para ver hasta dónde puedo llegar. Es el momento oportuno, como se dice". El Sevilla podría escuchar ofertas por el delantero de 30 millones de euros; su cláusula es de 40 millones.

El siguiente fichaje del Real Madrid será Mendy y, según ha informado Melchor Ruiz en Deportes COPE, pasará reconocimiento médico después del partido de Francia y su fichaje costará entre 45 y 50 millones de euros.

El Valencia quiere a Ayoze Pérez y Deportes COPE Valencia ha informado que el club ché ha hablado con su agente para comunicarle que quieren al delantero y el jugador, al que le quedan dos años de contrato con el Newcastle, estaría encantado con jugar en el club valencianista.