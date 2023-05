Mendilibar, sobre Vinicius y el racismo: "Vamos a hablar de fútbol, que ya se ha hablado lo suficiente"

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, aseguró que habrá cambios y rotaciones en su once inicial para el partido contra el Real Madrid ya que estará pensando en la final de la Liga Europa del miércoles contra la Roma, si bien dejó claro que no quieren "hacer el tonto" ante los blancos y que quien juegue deberá hacerlo metiendo el pie.

"El rival ayuda a que la gente esté motivada. Jugamos contra el Real Madrid y no queremos hacer el tonto. A nada que jueguen y tengan ganas de ganarnos, habrá que correr y sufrir. Si no, seguro que pierdes. El jugador tiene ese amor propio de intentar ganar al Madrid", manifestó en rueda de prensa.

Por otro lado, en cuanto al caso Vinícius e insultos racistas recibidos en Mestalla, opinó que ahora es un tema que está "de moda". "Mira, estamos en contra de todo lo malo que pueda pasar. Esto, ahora, está siendo una moda. Nunca he estado a favor de nada así (racismo), pero vamos a hablar de fútbol. Con esas preguntas y lo que estoy contestando, no ayudamos para nada", opinó.

Además, fue ambiguo al opinar sobre si todo este revuelo sería igual si el damnificado fuera otro jugador que no fuera del Real Madrid. "No sé si pasaría lo mismo. Es lo que hay, y punto", señaló.

Mendilibar avisó a los jugadores de que deberán darlo todo, a riesgo de que, de lo contrario, no jueguen ante la Roma. "Si veo que no compiten bien contra el Madrid, igual no juegan de titulares ante la Roma. Si a los que saco no meten el pie o no pelean pensando en la final, igual tienen menos opciones de jugar. Hay que competir", argumentó